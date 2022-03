Pronostici Basket Eurolega. 29a giornata, c’è il big match Real Madrid-Olimpia Milano

Eurolega Giornata 29, vediamo le sfide che ci attendono per giovedì 10 e venerdì 11 marzo col nuovo turno di Euroleague e con un occhio di riguardo ovviamente sul big match di Madrid tra Real-Olimpia Milano.

Eurolega Giornata 29: le partite di giovedì

La Stella Rossa, che ha conquistato la terza vittoria di fila battendo la seconda in classifica, ora crede all’ottavo posto e proverà a conquistarlo superando il Maccabi Tel Aviv giovedì alle 19:00. Gli israeliani attualmente sono settimi in graduatoria e vengono dalla vittoria importante sul Baskonia, terzo successo nelle ultime 5 gare del torneo. All’andata, vittoria dei serbi, la seconda consecutiva contro il Maccabi: negli ultimi 10 precedenti, la Stella Rossa si è imposta ben 7 volte, contro le 3 degli israeliani.

Alle 20:00 il programma prosegue con il Lyon Villeurbane che proverà ad invertire il trend negativo che dura da 7 turni di fila ospitando il Baskonia. Attualmente, le due formazioni sono sostanzialmente appaiate con i baschi avanti per una vittoria in più (8 contro 7) ed entrambe hanno maturato fin qui 15 sconfitte. Perfetto equilibrio nei 10 precedenti tra i due team con 5 vittorie per parte e la partita di andata che ha sorriso al Baskonia, impostosi con il punteggio di 91-66 sul parquet amico.

In contemporanea, si gioca in Germania la sfida tra Alba Berlino-Olympiacos Pireo. I greci attualmente sono quarti, mentre i tedeschi occupano l’11° posto, ma vengono da 2 vittorie di fila che ne hanno rilanciato le ambizioni. Si affrontano in generale due formazioni che stanno vivendo un momento particolare di forma, avendo vinto entrambe 8 gare di fila, tra tutte le competizioni. All’andata, vittoria dell’Olympiakos nel palazzetto amico, per quella che è stata la terza vittoria di fila nei precedenti contro i tedeschi.

Eurolega Giornata 29: le sfide di venerdì

Venerdì il programma si completa con due gare. Il Barcellona capolista ha la possibilità di allungare sulle inseguitrici facendo vista allo Zalgiris Kaunas, attualmente 14° in classifica, ma reduce da 3 vittorie negli ultimi 5 turni. All’andata, sesta vittoria consecutiva dei baschi contro i lituani (precedentemente tre vittorie di fila dello Zalgiris).

I turchi dell’Efes, invece, proveranno a cancellare la sconfitta contro il Baskonia facendo visita al Monaco. Nel principato, i campioni in carica dell’Eurolega hanno vinto in amichevole ad agosto 2021, mentre nel novembre successivo è arrivata la vittoria nel match di andata di Eurolega in terra turca.

Eurolega Giornata 29: Real Madrid-Olimpia Milano

Giovedì alle 20:45 l’Olimpia Milano fa visita al Real Madrid. Con la decisione di togliere i punti delle squadre russe, le “scarpette rosse” hanno la certezza matematica dei playoff, ma ora possono puntare al 2° posto occupato proprio dai castigliani. Al Wizink Center si disputerà un super big match di Eurolega, con i meneghini che vengono dalla doppia soddisfazione per la vittoria contro il Panathinaikos prima e poi in campionato al Forum contro la Derthona, mentre il Real viene, invece, da 4 sconfitte consecutive.

Messina dovrebbe poter contare su Gigi Datome, lasciato a riposo nella sfida di campionato contro Derthona. Espugnare il palazzetto del Real rappresenterebbe un grande traguardo per Milano, che in questa edizione di Eurolega ha già vinto in trasferta contro Baskonia, Fenerbahce, Monaco, Barcellona, CSKA, Stella Rossa, Zalgiris Kaunas e Panathinaikos.

Nonostante il momento negativo degli spagnoli, alla truppa di Messina servirà un’impresa, perché comunque il Real, prima della sconfitta col Barcellona dell’11 febbraio, aveva ottenuto 13 vittorie di fila in casa. All’andata, vittoria degli spagnoli al Forum di Assago, dopo che nei due precedenti della passata edizione del torneo la squadra lombarda si era imposta sia all’andata sia al ritorno.

Tutte le quote sull’Euroleague

Vediamo le quote sui testa a testa del prossimo turno. Al momento le quote antepost non sono invece disponibili per la vittoria finale della competizione più importante della pallacanestro nel vecchio continente.

10-03-2022

19:00 Stella Rossa – Maccabi Tel Aviv 1,67 2,05

20:00 Alba Berlin – Olympiacos 2,80 1,40

20:00 Villeurbanne – Baskonia Vitoria 1,77 1,97

20:45 Real Madrid – Milano 1,40 2,80

11-03-2022

19:00 Zalgiris Kaunas – Barcellona 3,85 1,22

20:00 Monaco – An Efes Istanbul 2,30 1,57

