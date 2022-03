Pronostici Basket Eurolega. 30a giornata con Olimpia Milano-Bayern

Eurolega Giornata 30, giovedì e venerdì si torna in campo con l’Euroleague giunta al 30° turno. Particolare attenzione su Olimpia Milano-Bayern.

Eurolega Giornata 30: le partite di giovedì

Il turno di Eurolega si apre alle 19:30 con Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes, seconda partita in pochi giorni per i lituani, che dovranno vedersela con i campioni in carica. Dopo il ko interno contro l’Olympiakos, i lituani proveranno subito a rialzarsi contro i campioni in carica, che devono difendere il 5° posto dopo le ultime due sconfitte consecutive. La bilancia pende dalla parte dei turchi, che hanno vinto 5 degli ultimi 6 confronti, incluso quello dell’andata.

Alle 20:00, invece, tour de force anche per l’Olympiakos, che dopo aver battuto appunto lo Zalgiris martedì sera, sarà impegnato nel derby greco contro il Panathinaikos, formazione che, dopo l’esclusione delle russe, occupa la quindicesima e ultima piazza. In ordine cronologico si tratta del 4° confronto stagionale tra i due team ellenici: il primo, valido per il campionato, se l’è assicurato il Panathinaikos, mentre l’Olympiakos ha vinto il successivo match di Eurolega e la finale di Coppa di Grecia.

Il menu del giovedì si chiude alle 20:45 con Real Madrid-Lyon Villeurbanne, match che vede di fronte seconda e quattordicesima forza del torneo. Gli spagnoli sono tornati alla vittoria contro Milano nel turno precedente, seppur dopo un supplementare, interrompendo così una striscia di 4 sconfitte consecutive. I transalpini, invece, perdono ininterrottamente da 7 turni ed hanno così rovinato il buon inizio di competizione che li proiettava verso la top 8. All’andata, vittoria in trasferta per gli uomini di Pablo Lazo, che hanno ottenuto contro l’ASVEL il 5° successo consecutivo, il 7° negli 11 precedenti totali.

Eurolega Giornata 30: le sfide di venerdì

Venerdì si giocano due sfide in contemporanea alle 20:30. Il Baskonia cerca la terza vittoria di fila (sarebbe l’11° risultato utile consecutivo tra tutte le competizioni) ospitando i tedeschi dell’Alba Berlino, che li precedono di due posizioni in classifica nonostante abbiano ben 3 gare in meno rispetto ai baschi. Insomma, per i berlinesi le prospettive sono buone, considerato che con le ultime 3 vittorie consecutive hanno agguantato il 10° posto e ora vedono la zona playoff. All’andata, vittoria in trasferta per il Baskonia in quello che è stato il 10° confronto tra i due team, considerando anche le amichevoli: bilancio in leggero vantaggio per gli spagnoli con 6 vittorie a 4.

Alle 21:00 il programma si chiude con la capolista Barcellona impegnata sul parquet amico contro l’insidiosissima Stella Rossa. I catalani hanno perso l’ultimo impegno nel torneo in casa dello Zalgiris Kaunas e dovranno vedersela con i serbi che vincono interrottamente da 4 turni e occupano attualmente l’ultima posizione utile per l’accesso ai playoff. All’andata, è arrivato il 6° successo di fila per i blaugrana contro la Stella Rossa, l’11° nel computo totale dei 13 precedenti.

Eurolega Giornata 30: Olimpia Milano-Bayern

Prima dell’impegno della capolista, appuntamento alle 20:30 al Forum di Assago per Olimpia Milano-Bayern Monaco. La situazione della gara andrà monitorata con molta attenzione, perché, come dicevamo sopra, all’interno del roster di coach Andrea Trinchieri, si sono verificati un numero tale di casi di Covid da rendere necessario il rinvio contro il Fenerbahce, dopo il rinvio della gara di BBL contro l’Ulm in programma domenica scorsa. Insomma, l’Eurolega attende di capire se i tedeschi avranno a disposizione 8 elementi per disputare la gara oppure se sarà necessario il rinvio.

Sta di fatto che la squadra di Ettore Messina arriva all’appuntamento dopo aver perso in Eurolega contro il Real Madrid, ma anche dopo essersi riscattata in campionato battendo al Forum di Assago Trieste. Attualmente i meneghini sono quarti in graduatoria in Eurolega, con 16 vittorie (una in meno del Real) e 7 sconfitte, anche se hanno una partita in meno rispetto all’Olympiacos. Nelle ultime 5 uscite, 3 vittorie e due ko per le scarpette rosse, ovvero lo stesso score che hanno ottenuto i prossimi avversari, che occupano il 6° posto con 12 vittorie e 10 sconfitte.

A Milano serve una vittoria innanzitutto per riagguantare il 3° posto, ma al contempo per puntare alla seconda piazza, approfittando magari del momento di flessione del Real. Inoltre, c’è da vendicare la sconfitta rimediata in Baviera all’andata per 83-77, ovvero il 6° ko nei precedenti tra i due team (8 vittorie milanesi).

Tutte le quote sull’Euroleague

17-03-2022

Zalgiris Kaunas – An Efes Istanbul 2,80 1,40

Olympiacos – Panathinaikos 1,24 3,65

Real Madrid – Villeurbanne 1,12 5,50

18-03-2022

Baskonia Vitoria – Alba Berlin 1,42 2,65

Barcellona – Stella Rossa 1,12 5,50

