Pronostici Basket Eurolega. 31a giornata con Maccabi-Milano martedì. Settimana con doppio turno

Eurolega Giornata 31, Tra martedì 22 e mercoledì 23 marzo si disputa la 31a giornata di Euroleague. Inizierà un vero e proprio tour de force per il torneo di pallacanestro più importante nel vecchio continente, e siamo nella fase decisiva della stagione visto che giovedì 24 marzo a ruota prenderà il via il 32° turno.

Eurolega Giornata 31: le partite di martedì

Il menu del martedì di Eurolega prende il via con i campioni in carica dell’Efes che ospitano l’attuale seconda forza della regular season, il Real Madrid. Gli spagnoli, dopo aver battuto Milano, hanno ottenuto la loro seconda vittoria casalinga di fila e sono pressoché sicuri di giocare i playoff con il vantaggio del campo. L’Efes, dal canto suo, ha battuto in trasferta lo Zalgiris chiudendo la striscia negativa di due partite consecutive e ora si gode la quinta piazza. All’andata, vittoria per il Real sul parquet amico, ma ricordiamo che lo scorso anno i turchi hanno proprio eliminato gli spagnoli ai quarti di finale di Eurolega vincendo la serie per 3-2.

Il Barcellona, dopo aver praticamente blindato il primo posto, fa visita ai tedeschi dell’Alba Berlino. Contro la Stella Rossa, nel turno precedente, i catalani hanno interrotto la serie di quattro vittorie consecutive dei serbi al Palau Blaugrana, ottenendo al contempo la sesta vittoria casalinga consecutiva. I teutonici, dal canto loro, vengono dalla sconfitta col Baskonia, che ha interrotto una serie positiva di 3 turni, rendendo ancora più complicata la scalata alla top 8. All’andata, sesta vittoria di fila per il Barça, la nona negli ultimi 10 match tra le due compagini.

Alle 20:00 il Panathinaikos, ultimo in classifica e reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Bayern Monaco che negli ultimi 3 turni ha perso 2 volte, ma è 6° e ha anche un paio di gare da recuperare. Il pronostico, al di là del fattore campo, pende dalla parte dei tedeschi, che all’andata hanno ottenuto il 2° successo di fila contro i greci, interrompendo una striscia negativa di 4 sconfitte. Nel totale dei 9 precedenti di Eurolega, il bilancio pende leggermente dalla parte del Panathinaikos con 5 vittorie contro 4.

Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano in perfetto equilibrio

Martedì sera alle 20:05, prosegue il tour de force per gli uomini di Ettore di Messina, che sono chiamati a disputare diverse partite ravvicinate tra campionato ed Eurolega. Nell’ultimo turno del torneo, le “scarpette rosse” dell’Olimpia Milano hanno perso dopo un tempo supplementare contro il Real Madrid, rimediando la seconda sconfitta negli ultimi tre turni. I meneghini, però, hanno perso anche nell’ultima uscita di campionato, dove hanno ceduto nel derby in trasferta contro Brescia, consentendo alla Virtus Bologna di agganciarli in vetta alla Lega A con 36 punti.

Il Maccabi Tel Aviv attualmente è 9° e deve invertire la rotta se vuole entrare in top 8 poiché ha perso 3 delle ultime 4 partite di Eurolega. La storia recente dice che Milano ha vinto le ultime 3 gare contro gli israeliani, inclusa quella dell’andata, ma negli ultimi 10 precedenti ufficiali il bilancio è in perfetto equilibrio con 5 successi per parte. Le quote sono in perfetto equilibrio in quanto entrambe si giocano @1.90 per la vittoria.

Eurolega Giornata 31: le sfide di mercoledì

Mercoledì alle 19:00 si affrontano due delle delusioni di questa edizione di Eurolega, ovvero Zalgiris Kaunas-Lyon Villeurbanne. I lituani hanno avuto purtroppo un rendimento negativamente costante nel torneo (7 vittorie e 18 sconfitte), mentre i transalpini erano partiti bene, per poi crollare mettendo in fila qualcosa come 8 ko consecutivi. All’andata, vittoria dell’ASVEL che ha interrotto una striscia negativa di 4 sconfitte: in totale nei 9 precedenti si contano 6 successi dei lituani e 3 dei francesi.

Alle 20:30 il programma prosegue con Baskonia-Fenerbahce, due squadre che hanno avuto negli ultimi 3 turni un rendimento diametralmente opposto: i padroni di casa sono reduci da 3 vittorie di fila, i turchi allenati da coach Djordjevic da altrettante sconfitte. L’ultimo precedente, quello dell’andata, ha visto prevalere il Fenerbahce, che ha inanellato 8 successi negli ultimi 10 precedenti contro i baschi.

Chiuderà il programma il match del Principato tra Monaco-Olympiakos. La sfida sarà inevitabilmente più importante per i padroni di casa, visto che i greci con 17 vittorie e 8 sconfitte hanno ormai ipotecato una piazza d’onore nei playoff. Il Monaco, 7° e con un andamento ancora altalenante, proveranno a bissare la vittoria ottenuta nel precedente turno contro l’Efes, anche se gli unici due precedenti, quello dell’andata e l’amichevole del settembre scorso, hanno visto trionfare in entrambi i casi gli ateniesi.

