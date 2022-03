Pronostici Basket Eurolega. 32a giornata, momento no per l’Olimpia attesa dal Efes

Eurolega Giornata 32, si torna subito in campo con la maggiore e più importante competizione della pallacanestro nel vecchio continente, l’Euroleague. L’Olimpia Milano è in un momento negativo ed è attesa ad una trasferta difficile sul campo turco dell’Efes. Vediamo analisi e pronostici Basket sull’Eurolega.

Eurolega Giornata 32: Olimpia Milano, brutto ko contro il Maccabi

A inizio ottobre Milano aveva soffocato il Maccabi al Forum ma l’altro giorno ha perso nettamente la gara di ritorno in Isreale, faticando moltissimo a segnare (i 58 punti realizzati sono la peggior prestazione offensiva stagionale). Le palle perse sono state il problema principale, ben 21, molte delle quali banali, ma parliamo anche del 21% al tiro da tre. Si sente anche l’assenza di un big man senza dimenticare Delaney e Rodriguez in calo.

Tabellino Maccabi-Olimpia

Maccabi: Wilbekin 3, Nunnally 14, Evans 9, Williams 8, Zizic 12; Ziv 6, Reynolds 14, Thomas 7, Caloiaro 2. N.e.: Sorkin, Blayzer, Cohen. All.: Even.

Milano: Delaney 6, Hall 11, Daniels 3, Melli 10, Hines 5; Ricci 2, Tarczewski, Bentil 5, Datome, Grant 4, Rodriguez 3, Shields 9. All.: Messina.

Le parole di Ettore Messina

Il commento a caldo di coach Ettore Messina dopo la sconfitta subita dalla sua AX Armani Exchange Milano sul parquet del Maccabi Playtika Tel Aviv: “Il Maccabi ha meritato di vincere, riuscendo a riproporre tutto quello che nelle ultime settimane ha fatto bene. Ha attaccato uno contro uno e creato tante situazioni favorevoli con i lunghi, Zizic e Reynolds. Di fronte a una sconfitta come quella di oggi, come allenatore posso solo assumermi la responsabilità di quello che è successo, capire perché abbiamo giocato così male e aiutare i giocatori a fare meglio. I ragazzi ci hanno provato, ma è chiaramente un periodo in cui sembra che nulla vada per il verso giusto. Andremo in palestra, guarderemo il video e proveremo a risolvere i problemi che abbiamo. Non c’è altro modo”.

“Oggi abbiamo tirato male e perso tanti palloni. Questa è una combinazione terribile, letale. Le palle perse ci hanno ucciso, anche nel terzo quarto, quello fatale, e quando non abbiamo perso palla abbiamo sbagliato tiri aperti. Indipendentemente da questo, abbiamo conquistato i playoff per il secondo anno consecutivo. La situazione delle squadre russe non ha inciso perché la nostra situazione di classifica era la stessa. Lavoreremo e ci faremo trovare pronti per i playoff, qualunque sia la nostra avversaria”.

Eurolega Giornata 32: quote e analisi

L’Olimpia Milano cerca di mettersi alle spalle la sconfitta subita contro il Maccabi Tel Aviv e in Eurolega vuole rilanciarsi immediatamente per continuare la rincorsa alle primissime posizioni. Nella trasferta a Istanbul, dove gli uomini di coach Messina affrontano l’Anadolu Efes, i pronostici pendono però verso i padroni di casa, favoriti @1,35 su 888sport.it.

L’Olimpia vede il successo più complicato @3,25. Per quanto riguarda invece il risultato al termine dell’ultimo quarto, i Turchi sono avanti @1,38, mentre Milano si gioca vincente @3,45, con il pareggio e il conseguente Overtime a quota @16. I bookmakers stimano una linea di 157,5 punti totali. Nell’ultimo precedente di ottobre al Forum l’Olimpia vinse 75-71, 3° vittoria di fila dei meneghini contro i turchi che non passano a Milano dal 2019.

