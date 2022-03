Pronostici Basket Eurolega. 32a giornata, l’Olimpia Milano ospita il Monaco

Eurolega Giornata 33, vediamo le partite in programma il 31 marzo e l’1 aprile per il nuovo turno dell’Euroleague, la principale competizione di Pallacanestro nel vecchio continente. Si gioca anche Olimpia Milano-Monaco, vediamo analisi e Pronostici Basket.

Eurolega Giornata 33: Olimpia Milano, dopo il Bayern c’è il Monaco

Nel recupero della 30a giornata importante vittoria casalinga per l’Olimpia Milano che ottiene un duplice risultato: il successo per 84-77 contro il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri e il fattore campo per i playoff.

Il prossimo match, sempre in programma nel capoluogo meneghino, sarà importante maggiormente per gli ospiti del Monaco, che sono attualmente settimi e vengono da 3 vittorie di fila, 4 negli ultimi 5 incontri di Eurolega. Per le “Scarpette rosse” sarà l’occasione per mantenere alto il ritmo in vista dei quarti di finale dopo due successi consecutivi.

Nel frattempo, coach Ettore Messina spera che si chiarisca la questione relativa alla positività di Dinos Mitoglou, sul quale ha dichiarato: “Noi come società abbiamo sempre fatto il massimo per competere in modo corretto, rispettando noi stessi, gli avversari ed il gioco. Non abbiamo nessun tipo di tolleranza nei confronti del doping, che sia per superficialità o per dolo. Mi auguro che Mitoglou possa spiegarsi, che sia stato un errore, ma l’aspetto più importante è il rispetto dei nostri lavori. Sono estremamente dispiaciuto per tutte le persone che lavorano nel nostro staff medico. Sono persone che ricordano quali siano le regole ogni giorno, attentissimi a tutto”.

Eurolega Giornata 33: le altre sfide di giovedì

La giornata di Eurolega si apre con il match tra il fanalino di coda Panathinaikos e il Real Madrid, che negli ultimi tempi non è stato brillante come nella prima parte di stagione. Gli spagnoli, che vengono da due sconfitte consecutive, hanno vinto 14 volte su 15 contro gli ellenici, di cui 13 successi sono consecutivi.

Scendono in campo anche Maccabi Tel Aviv-Lyon Villeurbanne, con gli israeliani ormai lanciatissimi dalle ultime 3 vittorie di fila (4 negli ultimi 5 match di Eurolega). I francesi, dal canto loro, dopo aver accarezzato il sogno top 8 sono ormai sprofondati in 13ª posizione. Sono 8 i precedenti totali con 5 vittorie per il Maccabi e 3 in favore dell’ASVEL.

Eurolega Giornata 33: il programma del venerdì

Il programma si chiude con i 4 match di venerdì. Si parte alle 19:30 con i campioni in carica dell’Efes che ospitano l’Alba Berlino. I tedeschi, reduci da due vittorie di fila, coltivano le ultime speranze di qualificazione ai playoff essendo attualmente decimi. I precedenti non danno quasi scampo ai teutonici: in 15 precedenti, infatti, hanno battuto i turchi solo una volta nel lontano 2004.

Sfida d’altissima quota in Grecia tra Olympiakos-Barcellona. I catalani sono sicuri del primato, mentre gli ellenici si giocano il secondo posto con Real e Milano. Sarà una sfida molto importante per saggiare le rispettive ambizioni in vista della fase due della stagione, con entrambi i team che hanno vinto 3 volte negli ultimi 4 match di Eurolega. I precedenti recenti dicono Barcellona, che ha vinto gli ultimi 2 e ha ottenuto 4 successi su 5 gare contro i greci.

Dopo lo stop contro il Monaco, il Baskonia ha la possibilità di rifarsi subito ospitando lo Zalgiris Kaunas, formazione lituana che ormai ha ben poco da chiedere alla competizione, anche se all’andata si è imposta in casa ottenendo il 3° successo contro i baschi negli ultimi 5 incontri, dopo che nei precedenti 5 avevano vinto una sola volta.

Chiude il programma il match di Baviera tra Bayern Monaco, 4 sconfitte negli ultimi 5 turni, e la Stella Rossa, che ha perso le ultime due gare disputate. Sono 6 i precedenti tra le due squadre con 4 vittorie per i serbi e 2 dei tedeschi.

Tutte le quote sull’Euroleague

31-03-2022

Panathinaikos – Real Madrid 3,80 1,23

Maccabi Tel Aviv – Villeurbanne 1,16 4,75

Milano – Monaco 1,47 2,50

01-04-2022

An Efes Istanbul – Alba Berlin 1,19 4,25

Olympiacos – Barcellona 1,77 1,93

Baskonia Vitoria – Zalgiris Kaunas 1,30 3,15

Bayern – Stella Rossa 1,38 2,85

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 2,50

Real Madrid 4,50

Anadolu Efes 5,50

Olimpia Milano 7,00

Olympiacos 8,50

Maccabi Tel Aviv 20

Monaco 25

Bayern Monaco 40

Stella Rossa 100

Alba Berlino 150

Fenerbahce 300

Classifica Eurolega 2021-2022

1) Barcellona (21V 5P)

2) Real Madrid (18V 8P)

3) A|X Armani Exchange Milano (18V 8P)

4) Olympiacos Pireo (18V 9P)

5) Anadolu Efes Istanbul (14V 11P)

6) Maccabi Playtika Tel Aviv (14V 11P)

7) AS Monaco 24 (13V 13P)

8) FC Bayern Monaco 24 (12V 12P)

9) ALBA Berlino 20 (11V 14P)

10) Stella Rossa Belgrado 22 (11V 14P)

11) Baskonia Vitoria-Gasteiz 22 (11V 16P)

12) Fenerbahce 18 (9V 16P)

13) LDLC ASVEL Villeurbanne 16 (8V 18P)

14) Panathinaikos 14 (7V 18P)

15) Zalgiris Kaunas 14 (7V 19P)

