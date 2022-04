Pronostici Eurolega Giornata 34, torna in campo la principale competizione di basket in Europa con l’ultimo turno della regular-season. Si gioca Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano, vediamo analisi e pronostici sulla pallacanestro.

Pronostici Eurolega Giornata 34: Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano

Giovedì 7 aprile alle 21:00 l’Olimpia Milano chiude la sua regular season in Eurolega facendo visita ai francesi dell’ASVEL. Le scarpette rosse non stanno propriamente attraversando un momento positivo, visto che negli ultimi 5 turni hanno rimediato 3 ko nella competizione, l’ultimo contro il Monaco al Forum di Assago nonostante i 22 punti di Shields.

Un calo, quello della squadra allenata da coach Ettore Messina, che è stato certificato anche in campionato con la sconfitta rimediata contro Sassari che ha così consentito alla Virtus Bologna di effettuare il sorpasso in vetta alla Serie A.

Ora, l’obiettivo è quello di chiudere in bellezza la stagione regolare di Eurolega e prepararsi al meglio ai playoff. Dall’altra parte del campo ci sarà il Lione, formazione reduce da 4 sconfitte negli ultimi 5 turni e ormai tagliata fuori dalla corsa verso la seconda fase. I francesi sono infatti terzultimi con 8 vittorie e ben 19 sconfitte.

All’andata, vittoria di misura per l’Olimpia Milano (73-72). Per l’occasione, Messina ritrova Nicolò Melli, uno dei protagonisti della vittoria dell’andata (14 punti più 6 rimbalzi), che ha superato la gastroenterite che lo ha costretto a saltare le ultime due gare. Con una vittoria, le scarpette rosse potrebbero agguantare il secondo posto in caso di risultati favorevoli dagli altri campi, ma comunque sia, Milano è già sicura di avere il fattore campo a proprio favore ai quarti di finale.

Pronostici Eurolega Giornata 34: i recuperi di mercoledì

I campioni in carica dell’Anadolu Efes ospitano il Bayern Monaco in un match molto importante per entrambe le compagini. I turchi, infatti, devono difendere il 5° posto dall’attacco del Maccabi Tel Aviv, mentre i tedeschi vogliono provare ad agganciare la settima piazza, attualmente appannaggio del Monaco, squadra esordiente che ha conquistato i playoff al debutto (non succedeva dal 2012, quando il traguardo fu raggiunto dal Bilbao).

All’andata, terza vittoria di fila per il Bayern, che però, precedentemente, veniva da ben 4 sconfitte consecutive contro l’Efes.

L’altro recupero della 19ª giornata vede di fronte Alba Berlino-Panathinaikos, che non hanno più nulla da chiedere alla competizione essendo rispettivamente 10ª e ultima in classifica. Negli ultimi 10 precedenti, prevale nettamente la formazione greca, con 7 vittorie contro 3.

Pronostici Eurolega Giornata 34: le altre partite

Giovedì prende il via l’ultimo turno, con il Maccabi Tel Aviv che avrà sicuramente più motivazioni del Barcellona, squadra ospitante e sicura del primo posto nella regular season.

Il match sarà comunque un buon viatico in vista della seconda fase del torneo con i catalani che vorranno invertire una rotta che li vede perdere da 4 gare di fila contro gli israeliani.

Venerdì il turno si conclude con 4 match: si parte con la sfida inutile ai fini della classifica tra Fenerbahce-Panathinaikos, alla seconda gara in 48 ore. All’andata, vittoria dei greci, che hanno conquistato il 4° successo negli ultimi 10 precedenti.

Alle 20:45 scontro per il piazzamento migliore possibile nei playoff tra Real Madrid-Bayern, con gli spagnoli che giungono al match in flessione e con ben 3 sconfitte di fila, ma contro i tedeschi lo score narra di 8 vittorie su 10 in Eurolega.

Alle ore 21:00 il Monaco cercherà di prolungare la striscia positiva, arrivata a quattro vittorie, contro l’Alba Berlino, puntando sul fatto che i tedeschi sono ormai fuori dai giochi. Nei tre precedenti ufficiali, comunque, solo vittorie per la formazione della capitale tedesca. In contemporanea, la Stella Rossa saluterà la stagione ospitando l’Efes, che dopo il match casalingo col Bayern avrà un’altra chance per migliorare la propria posizione playoff. Nei 13 precedenti, strapotere dell’Efes contro i serbi con 11 vittorie contro 2.

Tutte le quote sull’Euroleague

QUOTE TESTA A TESTA

An Efes Istanbul – Bayern 1,27 3,65

Alba Berlin – Panathinaikos 1,50 2,50

Barcellona – Maccabi Tel Aviv 1,38 2,85

Villeurbanne – Milano 2,65 1,43

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 2,50

Real Madrid 5,00

Anadolu Efes 6,00

Olimpia Milano 7,50

Olympiacos 7,50

Maccabi Tel Aviv 15

Monaco 20

Bayern Monaco 33

