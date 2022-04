Pronostici Eurolega Playoffs gara 1 e gara 2 delle prime serie in gioco questa settimana per la massima competizioni di pallacanestro europea. Vediamo il calendario completo, le quote e i consigli per le scommesse sulle prime sfide di Euroleague, con un occhio di riguardo su Milano-Efes.

Pronostici Eurolega Playoffs gara 1: l’Olimpia apre la postseason contro l’Efeso

Martedì 19 aprile prendono il via i playoff dell’Eurolega 2021-2022, si gioca al meglio delle cinque gare. L’Olimpia Milano parteciperà per la seconda volta consecutiva alla post-season. La squadra di coach Ettore Messina, che ha chiuso al 3° posto la regular season conquistando anche il fattore campo, se la vedrà con la sesta classificata, ovvero contro i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul, che sono anche i campioni uscenti della competizione.

La sfida tra Milano ed Efes sarà proprio il match d’apertura dei playoff: appuntamento al Forum di Assago alle 19:00 di martedì 19 aprile per il match che vedrà affrontarsi per la terza volta in stagione l’Olimpia e il team di Larkin. Nei due precedenti giocati nella regular season dell’Eurolega, Melli e compagnia si sono imposti sia all’andata ad Istanbul, sia al ritorno al Forum.

Per Milano sono comunque giorni difficili per via del focolaio di Covid che ha ridotto il numero di giocatori disponibili. Per giunta, l’Olimpia non potrà contare su Gigi Datome fino ai primi di maggio dopo l’operazione al ginocchio subita ad inizio mese.

Pronostici Eurolega Playoffs gara 1: Le altre partite in programma

Barcellona-Bayern Monaco, ovvero prima contro ottava classificata della regular season. È inevitabile, dunque, che il pronostico penda dalla parte dei catalani, che seppur hanno chiuso con due sconfitte consecutive la prima parte di stagione, hanno ottenuto 7 successi in più rispetto ai bavaresi. I blaugrana, inoltre, hanno vinto entrambi gli scontri stagionali contro il Bayern, dopo aver perso entrambi quelli della passata stagione.

Mercoledì alle 20:00 tocca alla seconda della regular season, l’Olympiakos, ospitare il Monaco, che ha chiuso la prima parte del torneo in forte crescita ma al 7° posto. A parte l’amichevole di settembre 2021 (vinta dall’Olympiakos), ci sono solo altri due precedenti tra le due compagini, ovvero le sfide della regular season di quest’anno: una vittoria a testa, con Olympiakoc e Monaco che hanno vinto i rispettivi match casalinghi.

Chiuderà il programma Real Madrid-Maccabi Tel Aviv, con i castigliani che hanno chiuso la stagione regolare in caduta libera. Quattro sconfitte consecutive per gli spagnoli, che dal secondo posto sono scivolati addirittura al 4° e ora rischiano contro gli israeliani, che hanno agguantato il 5° posto con un filotto di vittorie consecutive. Sulla carta, i valori pendono dalla parte del Real, ma quest’anno il Maccabi ha già battuto una volta gli spagnoli sul parquet amico, ottenendo il 3° successo negli ultimi 10 precedenti.

Pronostici Eurolega Playoffs gara 1: Calendario e programma

Programma del martedì

(3) AX Armani Exchange Milano vs (6) Anadolu Efes Istanbul

gara 1 – AX Armani Exchange Milano vs Anadolu Efes Istanbul – martedì 19 aprile, ore 19.00

gara 2 – AX Armani Exchange Milano vs Anadolu Efes Istanbul – giovedì 21 aprile, ore 20.30

gara 3 – Anadolu Efes Istanbul vs AX Armani Exchange Milano – martedì 26 aprile, ore 19.30

gara 4* – Anadolu Efes Istanbul vs AX Armani Exchange Milano – giovedì 28 aprile, ore 19.30

gara 5* – AX Armani Exchange Milano vs Anadolu Efes Istanbul – martedì 3 maggio, orario da definire

(1) FC Barcellona vs (8) FC Bayern Monaco

gara 1 – FC Barcellona vs FC Bayern Monaco – martedì 19 aprile, ore 21.00

gara 2 – FC Barcellona vs FC Bayern Monaco – giovedì 21 aprile, ore 20.00

gara 3 – FC Bayern Monaco vs FC Barcellona – mercoledì 27 aprile, ore 20.30

gara 4* – FC Bayern Monaco vs FC Barcellona – venerdì 29 aprile, ore 20.45

gara 5* – FC Barcellona vs FC Bayern Monaco – martedì 3 maggio, orario da definire

Programma del mercoledì

(2) Olympiacos Pireo vs (7) AS Monaco

gara 1 – Olympiacos Pireo vs AS Monaco – mercoledì 20 aprile, ore 20.00

gara 2 – Olympiacos Pireo vs AS Monaco – venerdì 22 aprile, ore 18.00

gara 3 – AS Monaco vs Olympiacos Pireo – mercoledì 27 aprile, ore 21.00

gara 4* – AS Monaco vs Olympiacos Pireo – venerdì 29 aprile, ore 21.00

gara 5* – Olympiacos Pireo vs AS Monaco – martedì 3 maggio, orario da definire

(4) Real Madrid vs (5) Maccabi Playtika Tel Aviv

gara 1 – Real Madrid vs Maccabi Playtika Tel Aviv – mercoledì 20 aprile, ore 21.00

gara 2 – Real Madrid vs Maccabi Playtika Tel Aviv – venerdì 22 aprile, ore 20.45

gara 3 – Maccabi Playtika Tel Aviv vs Real Madrid – martedì 26 aprile, ore 20.05

gara 4* – Maccabi Playtika Tel Aviv vs Real Madrid – giovedì 28 aprile, ore 20.05

gara 5* – Real Madrid vs Maccabi Playtika Tel Aviv – martedì 3 maggio, orario da definire

Tutte le quote sull’Euroleague

Quote Testa a Testa

Milano – An Efes Istanbul 1,65 2,15

Barcellona – Bayern 1,19 4,50

Olympiacos – Monaco 1,35 3,00

Real Madrid – Maccabi Tel Aviv 1,33 3,15

Passaggio del Turno Playoff Eurolega 2022

Barcellona – Bayern Monaco 1,15 4,75

Olimpia Milano – Anadolu Efes 1,90 1,80

Olympiakos – Monaco 1,35 2,95

Real Madrid – Maccabi Tel Aviv 1,35 2,95

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 2,50

Anadolu Efes 6,00

Real Madrid 6,00

Olympiacos 7,00

Olimpia Milano 7,00

Maccabi Tel Aviv 15

Monaco 15

Bayern Monaco 25

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.