Pronostici Basket Anteprima Eurolega 2022-23, giovedì inizia la stagione della più importante competizione di pallacanestro europea. Due italiane al via: Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Pronostici Basket Anteprima Eurolega 2022-23: due italiane al via

Giovedì prende il via l’Eurolega 2022-2023 che vedrà quest’anno ai nastri di partenza due formazioni italiane. All’Olimpia Milano, infatti, si è aggiunta la Virtus Bologna.

L’obiettivo dichiarato dell’Olimpia Milano è quello di raggiungere la Final Four. Ettore Messina ha abbracciato Davies per Tarczewski e Baron per Daniels, mentre Pangos è stato scelto per il dopo Chacho. Con l’innesto anche di Voigtmann, il roster delle “Scarpette Rosse” è diventato ancora più profondo e almeno sulla carta senza criticità. A questo punto, dopo la vittoria del campionato lo scorso anno, i meneghini vogliono fare lo step successivo.

La Virtus Bologna di Sergio Scariolo ha confermato il nocciolo duro del roster che è un punto di partenza importante, ma bisognerà vedere l’impatto con l’Eurolega. Le V-Nere hanno iniziato l’anno vincendo la Supercoppa Italiana e vincendo anche la prima di campionato, e potrebbero comunque puntare a passare la prima fase.

Pronostici Basket Anteprima Eurolega 2022-23: le favorite

I campioni in carica dell’Anadolu Efes partono inevitabilmente in pole position per la vittoria finale dell’Eurolega. Il confermato coach Ergin Ataman può ancora contare su Tibor Pleiss, mentre come coppia in ala grande ha a disposizione il duo Polonara-M’Baye. Tra i nuovi arrivi la stella Clyburn oltre che Zizic.

In prima fila anche il Real Madrid di coach Chus Mateo, che ha a disposizione il roster più completo di tutto il torneo, almeno sulla carta, ancora più forte di quello precedente. È rientrato il “Chaco” Rodriguez, che dovrebbe completare il quintetto base con Hezonya, Deck, Yabusele e Tavares. Nel roster anche i vari Llull, Rudy, Musa, Cornerlie e Poirier. E potrebbe anche arrivare in extremis dall’NBA Facundo Campazzo.

Lotterà per il titolo anche il Barcellona, una delle protagoniste delle ultime edizioni. Coach Sarunas Jasikevicius ha ricevuto diversi regali dal mercato con gli innesti di Satorasnky, Pangos, Kalinic e da Silva, che hanno aumentato il tasso tecnico della squadra, anche se Nick Calathes ha salutato trasferendosi in Turchia al Fenerbahce.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Basket Anteprima Eurolega 2022-23: possibili contender

Attenzione anche al Fenerbahce di coach Dimitris Itoudis, che ha aggiunto al proprio roster Nemanja Bjelica e appunto Nick Calathes. La rosa a disposizione non è profondissima, ma si presenta abbastanza robusta nei lunghi e di talento sugli esterni.

Sulla stessa fila della griglia di partenza troviamo l’Olympiacos di coach Georgios Bartzokas, che ha perso Dorsey, sostituito con Canaan e confermato Vezenkov. Sulla carta nessun passo avanti rispetto al roster dello scorso anno, ma il fattore positivo può essere la stagione di rodaggio alle spalle. Vediamo cosa sapranno fare gli altri nuovi, ovvero l’ex Maccabi Tarik Black e il giovane Papas.

Puntano ai playoff il Monaco di coach Sasa Obradovic, che ha rinnovato Mike James ed Elie Okobo, ma soprattutto ha aggiunto al proprio roster Jordan Loyd.

Prima giornata di Euroleague

Sono cinque le sfide che apriranno il turno di Eurolega giovedì 6 ottobre, a partire proprio dalla sfida tra Asvel-Olimpia Milano, in programma alle 20:00. I francesi, guidati da coach T.J. Parker puntano a riscattare la deludente stagione passata, conclusa con l’ultimo posto nella regular season. L’avvio in Pro A non è stato certo dei migliori per i transalpini, con due sconfitte su altrettante gare. Dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Virtus Bologna, invece, l’Olimpia Milano ha iniziato il campionato vincendo il derby lombardo contro Brescia al Forum di Assago. Lo scorso anno, doppia vittoria delle Scarpette Rosse contro il Lyon-Villeurbanne e in entrambi i casi per un solo punto di scarto.

Il programma del giovedì vede anche il Real Madrid impegnato in Grecia contro il Panathinaikos, mentre il Maccabi Tel Aviv ospita lo Zalgiris Kaunas in quella che si prospetta come una sfida tra outsider. Il Bayern Monaco proverà a partire col piede giusto in casa contro il Fenerbahce, mentre Valencia e Baskonia si trovano di fronte per un derby spagnolo dopo due turni di ACB (2 vittorie per i primi, una per i secondi).

Il programma prosegue venerdì con i campioni in carica dell’Efes che partono favoriti contro la Stella Rossa (6 vittorie e una sconfitta, l’ultima gara, nei 7 precedenti più recenti), mentre l’Alba Berlino ospita il Partizan. Sulla carta non dovrebbe avere problemi il Barcellona contro l’Olympiacos (3 vittorie e una sconfitta negli ultimi 4 precedenti).

Chiuderà il programma la gara casalinga della Virtus Bologna contro il Monaco (ore 20:30). Dopo il trionfo nell’EuroCup 2021-2022, la Virtus Bologna ha iniziato la stagione sollevando al cielo la Supercoppa Italiana e nella prima giornata di campionato ha battuto Napoli in trasferta. Tra il 2019 e il 2020 le due formazioni si sono incontrate 4 volte con altrettanti successi degli emiliani.

Tutte le quote sull’Euroleague

Segui le migliori scommesse sul Basket con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.