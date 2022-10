Pronostici Basket Eurolega 2a giornata in campo mercoledì 13 e giovedì 14. Vediamo i consigli per le scommesse sui big match da non perdere, in particolare Virtus Bologna-Bayern ed Olimpia Milano-Alba Berlino.

Pronostici Basket Eurolega 2a giornata: Virtus Bologna-Bayern

Tra giovedì 13 e venerdì 14 ottobre torna in campo l’Eurolega di basket per la seconda giornata. Imbattuta in campionato con due vittorie nei primi due turni, la Virtus Bologna va a caccia dei primi punti in Eurolega ospitando i tedeschi del Bayern Monaco allenati da coach Trinchieri. Gli emiliani hanno perso il match che li ha visti tornare nella competizione dopo 14 anni al cospetto di un Monaco che si è imposto anche con un punteggio abbastanza largo. Voglia di riscatto anche da parte dei tedeschi, che nel primo turno hanno ceduto in casa contro i turchi del Fenerbahce.

Questa sfida è una prima assoluta in Eurolega. C’è però un precedente recente tra le due compagini: un’amichevole del settembre 2021 con vittoria netta dei bavaresi per 90-66. Scariolo, spera di riavere a disposizione per questo match Milos Teodosic, mentre ci vorrà almeno un mese per rivedere sul parquet Tornik’e Shengelia.

Pronostici Basket Eurolega 2a giornata: Olimpia Milano-Alba Berlino

Reduce da tre vittorie di fila dopo la sconfitta in Supercoppa, l’Olimpia Milano di Ettore Messina cerca il bis internazionale al Forum di Assago. Nel primo turno le Scarpette Rosse sono andate a vincere in casa dell’Asvel, seppur al termine di una gara sofferta e nella quale i meneghini non hanno proprio brillato.

Dall’altra parte ci sarà un’Alba Berlino insidiosa, poiché all’esordio ha vinto e bene contro il Partizan di Belgrado. L’anno scorso, seppur sul parquet amico, i tedeschi hanno sorpreso la formazione italiana infliggendole l’unica sconfitta degli ultimi 4 precedenti (3 vittorie nelle due stagioni più recenti di Eurolega per Milano).

Tra i motivi di interesse della partita, la presenza tra le fila dell’Alba Berlino del giovane Gabriele Procida, 20enne di Como che ha già dimostrato di avere grande talento nei primi minuti giocati in Eurolega.

Le altre partite di Euroleague

Il menu prenderà il via con quattro anticipi, tra i quali spicca l’impegno dei campioni in carica dell’Efes sul parquet del Monaco, sul quale lo scorso anno i turchi hanno subito una pesante sconfitta.

Attenzione anche al derby spagnolo tra Barcellona-Real Madrid, due tra le compagini indiziate per la vittoria finale del torneo. I catalani hanno perso il match del debutto, al contrario dei madridisti, che vengono da tre vittorie di fila sui blaugrana tra i confini nazionali. L’ultimo incrocio risale alla finale di Supercoppa dello scorso 25 settembre: vittoria all’overtime per il Real con il punteggio di 89-83.

Tra i match del venerdì, spicca la gara del Fenerbahce contro il Maccabi Tel Aviv, formazioni che sono partite entrambe con una vittoria all’esordio. Negli ultimi 6 match in casa dei turchi, 4 vittorie per il Fenerbahce e 2 per gli israeliani.

Vuole continuare a stupire il Baskonia che, dopo aver battuto il Valencia in trasferta nel primo turno, ospita il Partizan Belgrado. A proposito dei valenciani, gli spagnoli vanno a caccia dell’ottavo successo casalingo consecutivo contro il Lyon-Villeurbanne.

Eurolega 2022-2023: il programma della 2a giornata

Monaco-Anadolu Efes

Stella Rossa-Panathinaikos

Barcellona-Real Madrid

Virtus Bologna-Bayern

Fenerbahce-Maccabi Tel Aviv

Olympiakos-Zalgiris Kaunas

Baskonia-Partizan

Olimpia Milano-Alba Berlino

Valencia-Lyon-Villeurbanne

