Pronostici Basket Eurolega 3a giornata già in campo martedì con le italiane impegnate in Zalgiris-Virtus Bologna e Partizan-Olimpia Milano. Si gioca anche mercoledì, ma la nostra FREE PICK si concentra su Maccabi Tel Aviv-Monaco.

Pronostici Basket Eurolega 3a giornata: Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna

Tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre si gioca il 3° turno di Eurolega. Chiaramente riflettori puntati sulle italiane, ad iniziare da Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna. Dopo aver ottenuto il 3° successo di fila in campionato in quel di Verona, la Virtus Bologna fa visita allo Zalgiris Kaunas, una delle formazioni attualmente ferme al palo. Dopo la sconfitta casalinga contro il Monaco al ritorno nella competizione dopo 14 anni, le Vu-nere si sono rifatte nella seconda giornata battendo il Bayern Monaco di Trinchieri.

Calendario fitto per la Virtus, con partite ogni tre giorni che inevitabilmente possono minare la lucidità di alcuni elementi, ma ci sono tutti i presupposti perché i felsinei facciano bene anche se i bookmakers li sfavoriscono leggermente @2.00 per la vittoria di questa trasferta. Seppur lontani nel tempo, gli ultimi 4 precedenti di Eurolega sono in perfetto equilibrio: 2 vittorie per parte.

Pronostici Basket Eurolega 3a giornata: Partizan-Olimpia Milano

Alle 20:30 di martedì tocca invece all’Olimpia Milano fare visita ad un Partizan che peggio di così non poteva partire. I serbi sono attualmente ultimi in classifica, mentre le Scarpette Rosse, dopo la vittoria all’esordio contro l’ASVEL in trasferta, sono cadute in casa a sorpresa contro l’Alba Berlino, anche se solo all’overtime.

Domenica sera, intanto, Ettore Messina e i suoi hanno risposto a Virtus Bologna e Tortona, raggiungende le V-Nere in vetta alla classifica della LBA battendo Brindisi con il punteggio di 83-82. Nella competizione, sono 4 i precedenti tra le due formazioni, con un bilancio in perfetta parità (2 successi per parte). In questo caso SNAI ci offre quote letteralmente alla pari con entrambe quotate @1.85 per la vittoria.

Pronostici Basket Eurolega 3a giornata: le altre partite in programma

Ad aprire il programma della terza giornata saranno i campioni in carica dell’Efes, che ospitano il Valencia dopo aver rimediato la prima sconfitta stagionale in casa del Monaco. I turchi scenderanno in campo per proseguire la tradizione positiva tra le mura amiche contro il Valencia (4 vittorie su 4).

L’altra formazione turca, il Fenerbahce, dopo essere partita a razzo con due vittorie, ospiterà il Lyon–Villeurbanne contro cui ha perso solo una volta in casa, nel lontano 2009.

Dopo aver vinto il derby contro il Real Madrid, il Barcellona, che aveva perso il match d’esordio della competizione, fa visita al Bayern Monaco, che è ancora a caccia del primo successo e che lo scorso anno ha vinto la sfida in baviera contro i catalani interrompendo una striscia negativa di due sconfitte.

Interessante la sfida tra Alba Berlino-Panathinaikos, con i tedeschi che fin qui hanno solo vinto, dimostrandosi una compagine ostica da affrontare. Due vittorie per parte in 4 precedenti, con i due team che hanno vinto le rispettive gare casalinghe.

Vuole continuare a stupire il Baskonia che, dopo le due vittorie iniziali, ospita una Stella Rossa ancora ferma al palo. Negli ultimi 6 incroci, 4 vittorie dei baschi contro i serbi; sono 4 di fila, invece, i successi casalinghi.

Free Pick: Maccabi Tel Aviv-Monaco

Una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, il Monaco, farà visita al Maccabi Tel Aviv con l’obiettivo di prolungare la striscia positiva: lo scorso anno, una vittoria a testa nei due incroci tra le due formazioni, che hanno vinto il rispettivo match casalingo. Il fattore campo potrà essere determinante anche questa volta, nonostante l’ottimo avvio dei francesi. Maccabi leggermente favorito @1.86 e secondo noi è la scelta giusta.

Considerando anche il campionato, gli israeliani avevano vinto 5 partite di fila, compreso col debutto in Euroleague in casa con lo Zalgiris, prima dello stop nell’ultimo turno sul campo del Fenerbache. Il rientro in casa farà bene alla squadra di Tel Aviv che potrà interrompere la striscia di 8 vittorie consecutivi dei francesi. Consigliamo VITTORIA MACCABI @1.86.

Quote e programma completo Euroleague 2022-23

