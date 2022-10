Quote Eurolega: Bayern Monaco-Olimpia Milano e Partizan Belgrado-Virtus Bologna

Giovedì 20 ottobre 2022, scendono in campo le due squadre italiane impegnate nei gironi di basket in Eurolega. Milano è ospite di Monaco, mentre Bologna gioca in trasferta a Belgrado.

Bayern Monaco – Olimpia Milano

Olimpia Milano si presenta in Germania per affrontare il Bayern Monaco con due vittorie e una sconfitta nei primi tre turni di Eurolega. Il Bayern invece viene da 3 partite giocate e tre sconfitte, l’ultima subita in casa contro il Barcellona per 84 a 73.

Le quote offerte dai principali bookmakers, premiano ampiamente il successo di Milano, inserito in lavagna a quota 1.57, mentre la vittoria esterna dei bavaresi pagata a 2.30.

Partizan Belgrado – Virtus Bologna

La Virtus Bologna, arriva a questo scontro in casa del Partizan Belgrado con due sconfitte e la vittoria sofferta in casa contro il Bayern Monaco per 66 a 63. La squadra di casa invece è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima proprio contro Milano in casa per 75 a 80.

Per questa partita però le quote non favoriscono la Virtus Bologna, che viene offerta vincente a quota 2.30, mentre la vittoria dei padroni di casa è inserita in lavagna a 1.57.

