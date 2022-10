La squadra di Sergio Scariolo nella quinta giornata di Eurolega è impegnata in trasferta nella capitale spagnola. Impegno proibitivo per Marco Belinelli e compagni, chiamati ad una gara di alto livello.

Pronostico Basket Eurolega Real Madrid – Virtus Bologna: quote e statistiche della sfida

La Virtus Bologna arriva alla sfida con un bilancio di 1 vittoria e 3 sconfitte. Il problema maggiore della squadra italiana, in queste prime battute di Eurolega, è la fase offensiva con una media punti molto bassa (quasi 65) che non rispecchia il reale potenziale.

Il Real Madrid ha un bilancio nella competizione in perfetto equilibrio con 2 vittorie e 2 sconfitte, contro due concorrenti per la vittoria finale, gli eterni rivali del Barcellona e l’ultima l’Olympiakos. Non attraversano un gran momento, con la sconfitta in Lega ACB contro il Baskonia nell’ultimo turno.

Ci piace come pronostico l’Over punti della sfida, magari abbassando la linea per inserirla in una multipla.

Pronostico Basket Eurolega: le altre partite di giovedì 27 ottobre 2022

Il programma della prima giornata del quinto turno di Eurolega prevede un’altra sfida molto interessante quella tra l’Olympiakos ed il Monaco. I greci sono a punteggio pieno ed hanno già battuto le corazzate spagnole, i francesi hanno perso solo contro il Maccabi, ma vantano lo scalpo dei campioni in carica dell’Efes. Da valutare la X a quota 3, che signifa che una delle due vince con uno scarto non superiore a 5 punti.

Nelle altre sfide Maccabi e Partizan hanno degli impegni casalinghi dove devono portare a casa la vittoria per le loro ambizioni di playoff. Partita molto incerta tra Valencia ed Alba Berlino.

