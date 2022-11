Sono quattro le sfide di giovedì 3 novembre 2022 per il sesto turno di Eurolega. Spicca la sfida al Forum di Assago tra Olimpia Milano e Real Madrid, con gli spagnoli che vengono dalla sconfitta in casa contro la Virtus.

Pronostico Basket Eurolega Olimpia Milano – Real Madrid: le quote e le statistiche

Si può notare che la quota della squadra di Ettore Messina, con l’avvicinarsi dell’incontro, sia in discesa. La vittoria dei padroni di casa è scesa sotto quota 2 in un giorno, passando all’attuale 1,95. Fra l’altro partita da ex per il coach di Milano, anche se non si può dichiarare l’esperienza più entusiasmante della carriera.

L’Olimpia Milano nella stagione 20/21 è riuscita ad ottenere due vittorie interropendo un dominio negli scontri diretti del Real Madrid che durava da un decennio. Nell’ultima stagione doppia vittoria, sempre di misura di cui una all’overtime, per il Real Madrid.

Pronostico Basket Eurolega: le altre partite della serata

Il Baskonia cerca la vittoria in casa contro il Maccabi Tel Aviv, in una sfida dal pronostico incerto. I campioni in carica vanno in casa del Bayern Monaco di Andrea Trincheri, fermo sempre a 0 punti. Sfida dal fascino particolare per Željko Obradovic, con il suo Partizan andrà in Grecia in quella che per oltre un decennio è stata la sua casa.

