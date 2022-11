La Virtus Bologna cerca continuità in Eurolega, dopo la grande vittoria di Madrid, in casa contro i francesi del Lione. Nella stessa sera spicca Barcellona – Fenerbahce.

Pronostico Basket Eurolega Virtus Bologna – Asvel Lione: punti importanti in ottica playoff

La squadra di Sergio Scariolo è in striscia con 3 vittorie consecutive tra Serie A ed Eurolega. L’occasione è ghiotta per allungare contro i francesi, che rimangono comunque una squadra difficile da affrontare, basti pensare alla schiaccante vittoria contro il Baskonia nell’ultimo turno. La quota della Virtus è 1,36 e rispecchia le previsioni per questo match.

Pronostico Basket Eurolega Barcellona – Fenerbahce: sfida tra pretendenti al trono

Gli spagnoli partono favoriti nella sfida contro i turchi, con i blaugrana quotati 1,50. Il Fenerbahce comunque non è da sottovalutare, visto che comanda la classifica in Eurolega ed in questa stagione ha perso solo la gara inaugurale (supercoppa di Turchia), quindi è in striscia attiva di 10 vittorie consecutive.

Pronostico Basket Eurolega: le altre partite della serata

Olympiakos e Monaco hanno, sulla carta, impegni agevoli in casa ospitando rispettivamente Valencia e Stella Rossa. Partita dall’esito incerto in Lituania dove lo Zalgiris ospiterà l’Alba Berlino.

