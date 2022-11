Arriva finalmente il derby italiano in Eurolega. Una sfida dal fascino particolare, con le due squadre che stanno dominando le ultime stagioni in Serie A che si affrontano nella massima competizione continentale.

Pronostico Basket Olimpia Milano – Virtus Bologna: come arrivano le squadre

L’Eurolega ha anticipato l’incontro per venire incontro alla FIBA visto che ci saranno le partite delle nazionali per le qualificazioni ai Mondiali. L’Olimpia Milano viene dalla vittoria convincente di Pesaro in Serie A, mentre in Eurolega l’ultimo incontro è stata la sconfitta contro il Real Madrid al Forum di Assago.

La Virtus Bologna ha vinto in campionato contro Reggio Emilia ed ora è da sola al comando del campionato. Percoso più accidentato in Eurolega dove il record dice 2 vittorie e 4 sconfitte. L’ultima partita contro l’ASVEL Lione ha lasciato il segno, con le V nere che hanno bruciato un vantaggio che ha sfiorato i 20 punti nell’incontro.

Pronostico Basket Olimpia Milano – Virtus Bologna: allenatori italiani contro

E’ la sfida nella sfida. Ettore Messina da una parte, Sergio Scariolo dall’altro sono sicuramente i due allenatori più vincenti nostrani delle ultime 2 decadi. Per l’allenatore di Bologna si aggiungono anche le vittorie ottenute con la nazionale spagnola, non ultima quella del recente europeo.

Ettore Messina ha abdicato (temporaneamente?) alla panchina azzura per Gianmarco Pozzecco, con l’obiettivo di portare l’Olimpia Milano nuovamente alle Final Four di Eurolega.

Pronostico Basket Olimpia Milano – Virtus Bologna: quote e statistiche

Le quote offrono Milano a 1,40 con la Virtus Bologna a 2,75. L’unico precedente stagionale risale in Supercoppa dove è stata la Virtus ad avere la meglio nel supplementare 72 a 64. Le previsioni sono tutte per un match molto equilibrato, da non sottovalutare la giocata Under punti totale magari alzando la linea a 153,5 a 1,75.

