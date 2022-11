Pronostici Basket Eurolega 9-10 giornata. Settimana impegnativa in Euroleague con doppio turno. Si inizia martedì con la 9° giornata che continuerà mercoledì. Il 24 novembre si torna subito in campo con la 10° giornata. Vediamo gli impegni delle italiane e i big match più interessanti per la grande pallacanestro europea.

Pronostici Basket Eurolega 9-10 giornata: martedì Olimpia Milano-Anadolu Efes

Martedì alle 20:30 l’Olimpia Milano di Ettore Messina ospita i campioni in carica dell’Anadolu Efes, che hanno vinto le ultime due edizioni di Eurolega. Entrambe le compagini stanno andando ben al di sotto delle aspettative. Quella di Ataman si trova al 12° posto e si è risollevata nell’ultimo turno battendo il Barcellona.

Le Scarpette Rosse, che hanno lo stesso score dei turchi (3 successi e 5 sconfitte), vengono invece da 4 ko consecutivi nel torneo. I precedenti recenti non sono dalla parte dei meneghini, battuti proprio dai turchi ai playoff della passata edizione per 3-1 nella serie.

Pronostici Basket Eurolega 9-10 giornata: mercoledì Panathinaikos-Virtus Bologna

Mercoledì alle 20:00 la Virtus Bologna fa visita ad un Panathinaikos che nel turno precedente, in casa del Fenerbahce, ha perso per infortunio Marius Grigonis. Attualmente i greci sono il fanalino di coda del torneo con 2 sole vittorie da inizio torneo, mentre le Vu-Nere di Scariolo sono al 9° posto con 4 successi totali su 8 gare, gli ultimi due consecutivi contro Olimpia Milano e Valencia.

Gli emiliani sembrano lanciati verso un terzo successo, che però dovrà essere conquistato sul campo contro un avversario che non regalerà nulla. Inevitabile tornare con la mente alla finale di Eurolega 2002, quando il Panathinaikos si impose ai danni della Virtus allenata allora da Ettore Messina. La sfida sarà anche un crocevia di mercato, poiché si dice che gli emiliani siano sulle tracce di Ioannis Papapetrou, ala nativa di Patrasso che ha da poco lasciato proprio il Panathinaikos dopo 4 stagioni e 6 trofei vinti.

Pronostici Basket Eurolega 9-10 giornata: gli altri big match della 9a giornata

Monaco-Fenerbahce, sfida d’alta quota, con i turchi primi in graduatoria con 7 vittorie e una sola sconfitta, mentre i monegaschi sono terzi con 6 successi e 2 ko. Lo scorso anno, le due formazioni si sono divise la posta vincendo il rispettivo match tra le mura amiche.

Alba Berlino-Stella Rossa, una sfida che mette di fronte due tra le formazioni dei bassifondi. I serbi vengono dall’importante vittoria contro l’ASVEL, mentre i tedeschi di gare ne hanno vinte fin qui tre ma nessuna delle quali negli ultimi 5 turni. Nei precedenti, 7 vittorie di fila per l’Alba Berlino.

Maccabi Tel Aviv-Olympiakos. Due squadre agli opposti: gli israeliani hanno perso le ultime due gare, mentre i greci hanno vinto negli ultimi due turni consolidando il secondo posto in classifica. Negli ultimi 10 precedenti, il bilancio pende leggermente dalla parte degli ateniesi con 6 successi contro 4.

Derby spagnolo Valencia-Real Madrid. I castigliani sono risaliti al 4° posto dopo le ultime 3 vittorie di fila, mentre i valenciani sono caduti nell’ultimo turno contro la Virtus dopo 3 successi.

Chiude il programma del martedì Barcellona-Partizan, che arrivano all’appuntamento rispettivamente al 5° e 8° posto in classifica. I catalani hanno vinto 5 match su 8, mentre i serbi 4. I blaugrana che hanno vinto i 5 precedenti più recenti, 7 sui 10 totali.

Mercoledì l’ASVEL, 15° in classifica, ospita il Bayern Monaco, che si trova una posizione più sotto, con l’obiettivo di interrompere la striscia negativa che va avanti da due turni. Lo scorso anno, doppia vittoria del Bayern, che è in vantaggio per 4-2 nel totale dei precedenti.

Chiude il programma Baskonia-Zalgiris Kaunas. I baschi sono attualmente settimi in classifica, mentre i lituani sono immediatamente sopra. Zalgiris in forma migliore e reduce da tre vittorie di fila (4 negli ultimi 5 turni), mentre il Baskonia viene da 2 ko consecutivi (4 sconfitte negli ultimi 5 match). Nella storia recente i baschi sono avanti 7-3 negli ultimi 10 incroci contro lo Zalgiris.

Le sfide della 10a giornata

Giovedì si torna subito in campo con la 10° giornata di Eurolega. L’Olimpia Milano ospita il Fenerbache. Il fattore campo quasi spaventa, visto che negli ultimi 4 precedenti ci sono state 2 vittorie a testa, sempre per la squadra in trasferta stranamente.

Venerdì torna in campo anche la Virtus Bologna, anche lei in casa con ospite l’Efes, due formazioni che non si sfidano dalla stagione di Eurolega del lontano 2002, vent’anni fa, e in quell’occasione i felsinei le vinsero entrambe.

Tutte le quote sull’Euroleague

Iniziamo con le prime quote della 9° giornata e a seguire le quote antepost aggiornate.

