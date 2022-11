La squadra milanese si presenta in terra basca come fanalino di coda in classifica, colpa soprattutto delle sei sconfitte consecutive. Trasferta veramente difficile per provare ad invertire il trend.

Pronostico Basket Baskonia Vitoria – Olimpia Milano: tornerà la vittoria?

Umore non proprio dei migliori in casa meneghina. Nelle ultime dichiarazioni Ettore Messina ha lasciato intendere che la stagione continentale si può dire compromessa. Di sicuro si sta pagando oltremisura la lungo degenza di Shavon Shields. Il Baskonia Vitoria in casa ha perso solo una volta in Eurolega in 5 incontri, contro l’Olympiakos. Se si crede nel riscatto dell’Olimpia Milano, la vittoria paga 2,75. Interessante la quota dell’Under punti.

Pronostico Basket Anadolu Efes – Olympiakos: sfida tra titolate

Partita in Turchia tra squadre che hanno fatto la storia competizione, chi più recentemente chi qualche anno indietro. Al momento in classifica sono i greci ad essere avanti, ma i campioni in carica si stanno rifacendo sotto, non a caso sono i favoriti a 1,52.

Pronostico Basket Eurolega: le altre sfide della serata

Sulla carta l’impegno più agevole è per il Barcellona che va in casa dell’Alba Berlino. Molto interessante il derby francese tra l’ASVEL Lyon ed il Monaco, mentre il Partizan dovrebbe sfruttare il fattore campo contro il Valencia.