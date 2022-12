Trasferta insidiosissima per la Virtus Bologna di Sergio Scariolo a Belgrado, in casa della Stella Rossa. Nella stessa serata spicca la sfida tra Fenerbahce e Real Madrid.

Pronostico Basket Stella Rossa – Virtus Bologna: statistiche e condizione

I padrono di casa vengono da 3 vittorie consecutive in Eurolega, grazie alle quali hanno lasciato le zone basse della classifica. I bolognesi, imbattuti nel campionato italiano, vengono da 2 sconfitte consecutive nella competizione continentale. Partita veramente indecifrabile, come testimoniamo le quote che danno la Stella Rossa a 1,80 e la Virtus Bologna ad 1,95. Dovessimo sbilanciarci in un pronostico diremmo Under Punti.

Pronostico Basket Eurolega Fenerbahce – Real Madrid il match clou di giornata

In Turchia va in scena la sfida più interessante della giornata. I padroni di casa, nonchè capolista in Eurolega, ospitano la seconda in classifica. Per il Fenerbahce una sola sconfitta, per un punto, proprio contro l’altra spagnola il Barcellona. Ci si può aspettare una partita punto a punto, quindi non è male la X handicap a 2,75 (una delle due squadre vince con uno scarto non superiore a 5 punti).

Pronostico Basket Eurolega le altre sfide della serata

Chiudono la giornata Zalgiris – Panathinaikos, sfida cromatica fra le due squadre che hanno il verde come colore principale, nella quale le quote favoriscono lituani.

Interessante la sfida in Germania fra Bayern Monaco e Maccabi Tel Aviv. La squadra di Andrea Trincheri con una vittoria potrebbe riallaccarsi al carrozzone in lotta per i playoffs. Gli israeliani sono l’unica squadra che ancora deve vincere in trasferta in questa stagione.

