L’Olimpia Milano è alla ricerca della vittoria, risultato assente da sette turni consecutivi, ci proverà in uno dei palazzetti più caldi d’Europa. Incandescente quello di Belgrado che vedrà il derby tra le due squadre della capitale serba.

Pronostico Panathinaikos – Olimpia Milano: le scarpette rosse cercano il riscatto

Partita difficile per la squadra di Ettore Messina. I greci non sono tra le squadre favorite alla vittoria finale, ma sono in striscia positiva di 3 vittorie consecutive in Eurolega, cominciata proprio contro l’altra italiana la Virtus Bologna con una vittoria in overtime.

Nell’ultima di campionato la squadra milanese ha avuto la meglio, facilmente, di Sassari in Sardegna, mentre il Panathinaikos ha perso il derby contro l’Olympiakos per due punti. Le quote danno favoriti a 1,50 i padroni di casa. Partita dove non ci aspettiamo attacchi esplosivi, quindi da valutare la linea Under Punti.

Pronostico Basket Partizan – Stella Rossa: torna il derby di Belgrado in Eurolega

Dopo tantissimi anni torna il derby di Belgrado nella massima competizione europea. Ci si aspetta un clima rovente, visto il precedente recentissimo del 28 novembre in Aba League dove il gioco si è dovuto interrompere per mezz’ora per quello che accadeva sugli spalti. La vittoria è andata alla Stella Rossa, tra le due forse la formazione più in forma, per quello che può valere in un derby del genere.

Ci aspettiamo una partita tiratissima, probabilmente con un punteggio basso, quindi Under punti da valurare ed anche la X con handicap.

Pronostico Basket Eurolega: le altre partite della sera

Il Real Madrid dopo la vittoria importante nell’ultimo turno in casa del Fenerbahce cercherà di mantenere il suo status in casa contro il Monaco. Da par suo, i turchi nella trasferta di Berlino, proveranno a riprendere il discorso interrotto proprio una settimana fa, mantenedo la prima posizione in classifica.

Maccabi Tel Aviv in casa contro Valencia cerca due punti importanti per mantenersi attaccata alla zona playoffs.