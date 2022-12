Trasferta molto insidiosa per la Virtus Bologna che va ad Atene ad affrontare l’Olympiakos, una delle squadre che è partita meglio in questa prima fase di Eurolega.

Pronostici Basket Olympiakos – Virtus Bologna: analisi statistiche e quote

I greci con un record di 7 vittorie e 4 sconfitte si stanno proponendo in questa Eurolega come una possibile outsider. In casa il record è di 3 vittorie e 2 sconfitte, rimediate contro Valencia e Monaco. Per la Virtus Bologna, imbattuta ancora in Serie A, un impegno difficile come dimostra la quota per la vittoria, data a 4.

Pronostici Basket Eurolega: le altre partite della serata

Il Barcellona ospita ASVEL Lione squadra in piena crisi di risultati, non a caso i catalani sono quotati 1,08. Trasferta ostica per i campioni in carica dell’Anadolu Efes contro lo Zalgiris. Sfida che si può dichiarare quasi decisiva per le ambizioni di playoffs quella tra Baskonia e Bayern Monaco.