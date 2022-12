La Virtus Bologna ospita l’Alba Berlino in quella che si annuncia come una sfida decisiva per le ambizioni dei bolognesi di playoffs. Nella stessa sera sfida interessante tra Monaco e Barcellona.

Pronostici Virtus Bologna – Alba Berlino: vittoria obbligatoria per le V nere

La squadra di Sergio Scariolo in questa partita hanno solo un risultato, la vittoria. Dopo la prima, sorprendente, sconfitta nel campionato italiano contro Scafati, arriva l’impegno continentale contro l’Alba Berlino. La vittoria dei bolognesi è data a 1,33 ed è una giocata che ci può stare magari in una multipla.

Pronostici Basket Eurolega: le altre partite della serata

Impegno che si preannuncia agevole per i campioni in carica dell’Anadolu Efes che ospitano il Baskonia. Mentre a Monaco andrà in scena il secondo big match di giornata, tra i padroni di casa ed il Barcellona. Sfida che si preannuncia molto equilibrata, nella quale consigliamo la X handicap a 2,60.