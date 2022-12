Sfida affascinante al Forum di Assago, dove l’Olimpia Milano ospiterà il sorprendete Monaco, guidato dall’ex Mike James. Una buona possibilità per i milanesi per tornare in corsa alla lotta playoffs.

Pronostico Basket Olimpia Milano – Monaco: sfida per tornare in corsa

La squadra di Ettore Messina ha finalmente rotto la striscia di sconfitte consecutive, con la vittoria a Belgrado nell’ultimo turno di Eurolega. Il Monaco è la sorpresa di questo inizio stagione e si presenta a questo appuntamento da prima in classifica insieme a Barcellona e Fenerbahce.

Si preannuncia una gara equilibrata, come dimostrano le quote. Il nostro consiglio è sull’Under Punti. L’Olimpia Milano con l’assenza dei due migliori terminali offensivi Shields e Pangos, proverà ad impostare una partita sulla difesa per tenere a bada i francesi.

Pronostico Eurolega: le altre partite della sera

Derby catalano a Valencia dove arriva il Barcellona, con i favori del pronostico. Lo Zalgiris, del quale il palazzetto sarà il teatro delle Final Four di questa stagione, ospita il Bayer Monaco. Infine, i campioni in carica dell’Anadolu Efes proveranno a rinverdire le loro ambizioni contro il Panathinaikos in casa.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione