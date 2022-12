Ci avviciniamo al giro di boa in Eurolega con la sfida tra Olimpia Milano e Valencia. La squadra di Ettore Messina cerca la terza vittoria consecutiva per rilanciarsi definitivamente in questa stagione.

Pronostico Basket Olimpia Milano – Valencia: la lunga rincorsa verso i playoffs

Milano viene dalla straordinaria vittoria dell’ultimo turno contro Monaco, dove hanno riacciuffato una gara praticamente persa di piena inerzia emotiva e nervosa (espulsione di Kile Hines e due tiri liberi sbagliati da Mike James hanno dato al via). Vinto anche in campionato contro Varese, proveranno a sfruttare l’onda lunga contro Valencia.

Gli spagnoli vengono dalla vittoria nell’ultimo turno nel derby catalano contro il Barcellona di un punto ed hanno un record migliore dell’Olimpia Milano di 2 vittorie. Ci aspettiamo una gara molto equilibrata, la X handicap a 2,75 (scarto 5,5 punti) merita un chippino.

Pronostico Baskonia Vitoria – Real Madrid: sfida al vertice nel derby spagnolo

L’open match di questo turno fa incontrare due tra le 5 squadre al primo posto in classifica. I baschi sono la squadra più calda, striscia aperta di 9 vittorie consecutive fra Eurolega e campionato, con il miglior record casalingo nella competizione.

Il Real Madrid rimane una delle squadre papabili alla vittoria finale. Unico precedente stagionale in Lega ACB ha visto la vittoria del Baskonia Vitoria in casa di 6 punti. Se credete nella continuazione della striscia, la vittoria casalinga paga 2,25 la posta.

Pronostico Eurolega 29 dicembre, le altre partite della serata

Sfida molto interessante in Israele tra Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes, due squadre che ancora devono forse dimostrare completamente il loro valore in questa competizione.

Si presentano, almeno sulla carta, come partite dall’esito più scontato Partizan Belgrado – Bayern Monaco e Monaco – Zalgiris, con le squadre di casa favorite alla vittoria. Anche se questa prima parte di stagione Eurolega ci ha dimostrato che ci troviamo di fronte ad una delle competizioni sportive più incerte, in fase di pronostico.