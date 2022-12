Pronostico Basket Virtus Bologna – Fenerbahce e le altre partite di Eurolega del 30 dicembre

L’ultima giornata di Eurolega del 2022 si chiude venerdì 30 dicembre con quattro incontri in programma. A Bologna arrivano i turchi del Fenerbahce, una delle capoliste in classifica.

Pronostico Basket Virtus Bologna – Fenerbahce: analisi, quote e statistiche

Partita importante per la squadra di Sergio Scariolo. Una vittoria porterebbe la squadra bolognese ad avvicinarsi alla zona playoffs, visto la classifica corta. Il Fenerbahce è partito forte in questo inizio di stagione, ma non attraversa un gran periodo di forma. Solo lunedì, in campionato contro l’Anadolu Efes, sono tornati alla vittoria interrompendo una striscia di 5 sconfitte consecutive.

Le quote danno leggermente sfavorita la Virtus Bologna a quota 2. Ci si può aspettare una partita combattuta, da valutare la X handicap a 2,75.

Pronostico Panathinaikos – Olympiakos: derby infuocato ad Atene

Dopo il derby di Belgrado, arriva quello di Atene. L’Olympiakos parte con i favori del pronostico, visto che ha vinto gli ultimi 9 scontri diretti e l’ultimo risale in campionato il 5 dicembre (vittoria di due punti). Tra le due, numeri alla mano, i biancorossi hanno cominciato meglio la stagione.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Il Panathinaikos viene da 3 sconfitte consecutive in Eurolega, non ha sulla carta la stessa qualità degli storici rivali, però potrà contare sul pubblico di casa, spesso un fattore per questa squadra. Ci aspettiamo una partita bruttina, da valutare l’Under punti.

Pronostico Eurolega: le altre partite di venerdì 30 dicembre

Chiudono il programma Stella Rossa – Barcellona, con i blaugrana che proveranno a rilanciare le loro ambizioni nella difficile trasferta serba. Sfida di bassa classifica in Francia tra ASVEL Lione ed Alba Berlino, con i padroni di casa che potrebbero approfittarne per tenere vive le speranze di off season.