Pronostici Eurolega 18a e 19a giornata. Doppio turno della più importante competizione di pallacanestro europea, l’Euroleague, in campo da martedì a mercoledì con 18° e 19° giornata. Vediamo gli impegni delle italiane, gli spunti per le scommesse, il programma completo e tutte le quote.

Pronostici Eurolega 18a e 19a giornata: gli impegni dell’Olimpia Milano

Momento no per l’Olimpia Milano di Ettore Messina che, dopo 3 successi consecutivi in Eurolega, ha perso l’ultimo confronto in casa dell’Olympiacos. I meneghini hanno pagato il contraccolpo psicologico, tanto che nel weekend hanno ceduto anche in campionato perdendo a Napoli all’overtime, pur mantenendo la vetta della classifica.

Martedì sera le Scarpette Rosse saranno di scena alla Mercedes Benz Arena contro il fanalino di coda, l’Alba Berlino, che però sta attraversando un periodo positivo. Dopo i successi contro ASVEL e Baskonia, i tedeschi sono galvanizzati anche per la vittoria ottenuta al fotofinish all’Audi Dome contro il Bayern Monaco di Trinchieri nel weekend. In palio, dunque, ci saranno due punti pesantissimi, ma c’è anche da ribaltare la differenza canestri visto il 74-80 maturato al Forum di Assago il 14 ottobre 2022. Nel totale dei precedenti in questa competizione, il bilancio è di 4-3 in favore di Milano.

Dopo due giorni di riposo, venerdì alle 20:30 la formazione di Messina torna di scena al Forum di Assago contro lo Zalgiris Kaunas, attualmente ottavo in classifica e quindi, al momento, qualificato per i playoff. I lituani hanno perso fino a fine stagione Keenan Evans, ma hanno innestato nel roster Thomas e Polonara (conteso sul mercato dalla Virtus Bologna fino a pochi giorni fa) che hanno già esordito nella gara vinta agilmente in campionato contro il Neptunas per 77-46.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Eurolega 18a e 19a giornata: le partite della Virtus Bologna

Prima di affrontare Milano, lo Zalgiris sarà di scena martedì sera alle 20:30 alla Virtus Segafredo Arena contro Bologna, reduce dal ko in campionato contro Tortona. Dopo aver recuperato Ojeleye e Hackett, Sergio Scariolo dovrebbe ritrovare per l’occasione anche Isaia Cordinier, mentre salteranno sicuramente la sfida Nicolò Mannion (botta alla spalla rimediata col Barcellona) e Abass, il cui rientro in gruppo è previsto per fine mese. Lo Zalgiris Kaunas ha vinto 3 delle ultime 4 gare di Eurolega, esattamente come le Vu-nere, che però hanno perso il match disputato all’andata nel mese di ottobre (68-65). Al momento, il bilancio dei precedenti vede in vantaggio i lituani per 4-2 sugli emiliani.

Giovedì alle 20:30, invece, la Virtus sarà ancora di scena nel fortino amico, ma stavolta contro i greci dell’Olympiacos, attuale capolista dell’Eurolega e reduce da due vittorie di fila contro Panathinaikos e, appunto, Olimpia Milano. A dicembre non c’è stata storia nel confronto disputato in terra ellenica, con i padroni di casa che si sono imposti per 117-71: si è trattato del 7° successo su altrettante gare per l’Olympiacos, mai battuto dalla formazione emiliana nella sua storia. Insomma, una motivazione in più per Scariolo e i suoi, che da queste due gare casalinghe proveranno ad ottenere il massimo per tentare di entrare nella top 8.

Turni completi e tutte le quote Euroleague

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.