Trasferta nel principato per i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, nella sera in cui andrà in scena a Madrid l’attesissimo derby spagnolo tra il Real ed il Barcellona.

Pronostico Monaco – Olimpia Milano: segnali di vita nel Principato?

La squadra milanese è desolatamente ultima in classifica insieme all’Alba Berlino. Troppi infortuni, una gestione sbagliata in alcune partite hanno fatto si che la campagna europea quest’anno sia al di sotto delle aspettative. Di fronte il Monaco dell’ex Mike James, squadra rivelazione nella prima parte della stagione, ora in fase calante.

Rimangono favoriti i francesi, la squadra italiana può vantare la miglior difesa per punti subiti, ma è il peggior attacco per punti segnati. La linea punti è abbastanza bassa, si potrebbe provare l’Over. Nelle prestazioni dei giocatori occhio al già citato Mike James, che potrebbe sfoderare la prestazione da ex.

Pronostico Real Madrid – Barcellona: derby spagnolo in salsa lituana

I precedenti stagionali sono in favore dei catalani, l’ultimo in campionato nella Lega ACB del 2 gennaio proprio a Madrid. Nel complesso si tratta di una sfida tra due squadre che puntano senza mezzi termini alle final four di Kaunas, in Lituania.

Dal precedente in campionato il Real Madrid ha perso solo un incontro ad Atene contro l’Olympiakos, mentre il Barcellona ha perso due sfide. Partita che si preannuncia molto equilibrata e ci piace la X con Handicap a 2,52, esito che si è già realizzato nella partita di andata di Eurolega.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Basket Eurolega le altre partite in programma il 26 gennaio

La serata prevede altri tre incontri. Il lanciatissimo Zalgiris, dove è arrivato da poco il nostro Achille Polonara, va ad Atene in casa del Panathinaikos. In Eurolega i lituani sono in striscia aperta di 4 vittorie consecutive, mentre i greci hanno perso 4 delle ultime 5. In base a questi discorsi, giocare i lituani da sfavoriti a 2,12 può avere senso, nonostante l’impronosticabilità della massima competizione europea quest’anno.

L’Alba Berlino ospita il Valencia e può essere una ghiotta occasione per lasciare il fanalino di coda in coabitazione con l’Olimpia Milano. L’ASVEL Lione ospita il Fenerbahce, con i turchi in ripresa con 3 vittorie consecutive. L’exploit dei francesi al Forum di Assago nell’ultima partita, spaventa il giusto gli ospiti.