Pronostici 25a giornata Eurolega. Analisi di tutte le partite del 23 e 24 febbraio per il nuovo turno di Euroleague, la competizione più importante del Basket in Europa. Occhio di riguardo alle italiane: Olimpia Milano-Panathinaikos e Virtus Bologna-Baskonia, ma attenzione anche al big match Barcellona-Monaco. Analisi e scommesse sulla pallacanestro europea.

Pronostici 25a giornata Eurolega: Olimpia Milano-Panathinaikos

La prima italiana a scendere in campo in Eurolega sarà l’Olimpia Milano, attesa giovedì dal match casalingo presso il Forum di Assago contro il Panathinaikos. Le Scarpette Rosse hanno una partita in meno dopo il rinvio del match contro il Fenerbahce (a causa del tragico terremoto in Turchia), ma sono anche reduci dalla delusione rimediata in Coppa Italia, con la prematura eliminazione ai quarti per mano di Brescia. In questo torneo, invece, gli uomini di Ettore Messina hanno conquistato due successi di fila contro Baskonia e Stella Rossa, ragion per cui vincere sarà fondamentale se si vorranno coltivare ancora speranze di playoff.

In classifica i greci si trovano al 16° posto, una posizione sotto l’Olimpia Milano e vengono da ben 3 ko consecutivi. Insomma, si tratta di un’occasione troppo ghiotta per allungare la striscia positiva contro un’avversaria assolutamente alla portata, ma contro cui ha perso all’andata in trasferta. Il bilancio negli ultimi 10 precedenti è perfettamente in parità con 5 successi per parte.

Pronostici 25a giornata Eurolega: Virtus Bologna-Baskonia

Venerdì alle 20:30 appuntamento alla Virtus Segafredo Arena per il match tra i padroni di casa della Virtus Bologna (12°) e il Baskonia (7°). Sarà tour de force per coach Sergio Scariolo e Tornike Shengelia impegnati in questi giorni nella finestra FIBA World Cup rispettivamente con Spagna e Georgia.

Le Vu-nere torneranno in campo dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, mentre nell’ultimo appuntamento di Eurolega era arrivato un ko contro Barcellona, una delle favorite per la conquista del trofeo. La prossima avversaria è un’altra spagnola, quel Baskonia che ha già vinto la gara d’andata ottenendo il 5° successo di fila contro la Virtus. L’ultima vittoria degli emiliani contro questo avversario risale al 10 maggio 2001.

Le altre partite di Euroleague

Il turno di Eurolega si apre giovedì alle 20:05 con Maccabi Tel Aviv-Bayern. Gli israeliani si trovano al 10° posto e cercano una vittoria in chiave playoff, mentre i bavaresi di coach Trinchieri hanno perso le ultime tre gare e si trovano quattro posizioni più sotto in classifica. In più, i tedeschi non potranno contare su Augustine Rubit. All’andata, vittoria del Bayern, che ha conquistato il 5° successo contro questo avversario, con cui ha perso 6 volte.

Alle 20:45 il Real Madrid ospita lo Zalgiris Kaunas che si trova a ridosso della zona playoff. I Blancos sono in un periodo molto difficile, tanto che si parla di possibile addio per coach Chus Mateo, al posto del quale, al termine della stagione, potrebbe arrivare Scariolo. All’andata, secondo successo di fila dei lituani, che avevano perso contro gli spagnoli i precedenti 4 incroci.

A chiudere il programma del giovedì il match Partizan Belgrad-Fenerbahce, che si trovano praticamente a braccetto tra 6° e 5° posto. All’andata, vittoria dei serbi, che avevano avuto la meglio anche nell’ultimo precedente risalente al 2013.

Venerdì la Stella Rossa, tornata alla vittoria contro il Maccabi, ospita il fanalino di coda Alba Berlino. I serbi vengono da 6 partite ufficiali senza sconfitte, considerando tutte le competizioni, e all’andata hanno vinto in casa dei tedeschi, contro cui avevano perso tutte le precedenti 7 sfide.

Alle 20:00 ASVEL-Anadolu Efes. I francesi sono penultimi e hanno perso le ultime 3 gare di Eurolega, mentre i campioni in carica sono reduci da 3 ko negli ultimi 4 turni. All’andata, successo dei turchi che hanno così toccato quota 10 in 12 precedenti contro questo avversario.

Sfida verità tra Valencia-Olympiakos, con la squadra greca che guarda attualmente tutti dall’alto della graduatoria e che tra tutte le competizioni non perde da 13 partite ufficiali. All’andata, successo esterno degli spagnoli, che però in 13 precedenti hanno vinto solo 3 volte.

Scontro al vertice tra Barcellona-Monaco, rispettivamente seconda e quarta in classifica. Si affrontano due tra le favorite attuali per la vittoria finale, con la bilancia che pende dalla parte dei catalani sia per il fattore campo, sia per i 3 precedenti, tutti vinti dagli spagnoli, incluso quello dell’andata.

