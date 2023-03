Pronostici 26a giornata Eurolega. Tra giovedì e venerdì si gioca un altro turno di Euroleague. Abbiamo analizzato tutte le partite in programma, con un occhio di riguardo per Fenerbahce-Virtus Bologna ed Olimpia Milano-Olympiakos.

Pronostici 26a giornata Eurolega: Fenerbahce-Virtus Bologna

Venerdì 3 marzo alle 18:45 la Virtus Bologna, attualmente al 12° posto, fa visita al Fenerbahce, che si trova attualmente in quinta piazza. Dopo la bella vittoria ottenuta contro il Baskonia nel turno precedente, la terza negli ultimi 4 turni, gli uomini di coach Sergio Scariolo continuano a sognare i playoff, anche se la sfida di questo turno appare molto complicata. L’incognita più grande per il coach delle Vu-nere saranno le condizioni di Tornike Shengelia, che per via anche degli impegni con la sua nazionale ha giocato 5 partite in 11 giorni.

C’è un solo precedente in Eurolega tra queste due formazioni ed è il match dell’andata, vinto dalla Virtus per 92-88. Successo degli emiliani anche nell’amichevole del 2019 (94-68 in quella occasione).

Pronostici 26a giornata Eurolega: Olimpia Milano-Olympiakos

L’Olimpia Milano di Ettore Messina tornerà al Forum di Assago venerdì sera per cercare il 4° successo consecutivo in Eurolega. Si tratterà anche della quarta gara casalinga e le Scarpette Rosse, che attualmente occupano la 14° posizione, vorranno vincere per coltivare ancora le speranze di playoff. L’impresa, però, sembra sulla carta proibitiva, poiché a Milano sbarca l’Olympiacos che attualmente è in vetta alla classifica e nel 2023 ha perso una sola volta, ottenendo solo successi (14 considerando tutte le competizioni).

All’andata, vittoria per i greci, che hanno trionfato in tutti e 3 gli ultimi incroci con Milano, vincendo 7 volte degli ultimi 10 precedenti. Tra i giocatori attualmente in infermeria, Messina spera di recuperare Shields, anche se il suo rientro è più probabile domenica in campionato.

Le altre partite di Euroleague

Il nuovo turno di Eurolega si apre giovedì sera alle 19:00 con Barcellona-Zalgiris Kaunas. I catalani sono secondi in classifica, vengono da 4 vittorie di fila e sono ormai certi della partecipazione alla seconda fase della stagione, mentre i lituani sono decimi e sono reduci da 4 ko negli ultimi 5 turni. All’andata, secondo successo di fila per lo Zalgiris, che però è in svantaggio negli 11 precedenti più recenti per 6-5.

Il Bayern Monaco di coach Trinchieri, reduce da 4 sconfitte consecutive, ospita la Stella Rossa ormai con poche speranze playoff. All’andata successo dei serbi che sono in vantaggio per 5-3 nel computo dei precedenti in questa competizione.

Il Panathinaikos, terzultimo e reduce dal 4° ko di fila contro Milano, ospita i campioni in carica dell’Anadolu Efes, che con 12 vittorie e altrettante sconfitte al momento sono fuori dalla lotta per la top 8. Con la vittoria dell’andata, i turchi hanno pareggiato lo score dei 10 precedenti più recenti (5-5).

Il Monaco, 2 sconfitte negli ultimi 3 turni, affronta il Maccabi Tel Aviv in uno scontro che mette in palio un successo importante in chiave playoff. Gli israeliani hanno vinto 2 volte nelle ultime 3 e sembrano stare meglio dei monegaschi battuti all’andata per la seconda volta in 3 precedenti.

Chiude il programma del giovedì Partizan Belgrado-Alba Berlino. Secondo match di fila in Serbia per i tedeschi che, seppur ultimi in graduatoria, nell’ultimo turno hanno battuto la Stella Rossa interrompendo una lunga striscia negativa. Viene da una sconfitta, invece, il Partizan, che aveva vinto i 4 match precedenti. Quello dell’andata è stato il 5° scontro tra queste due formazioni: i tedeschi sono nettamente in vantaggio per 4-1.

Le altre partite del venerdì

A parte le gare delle due italiane, venerdì si gioca anche ASVEL-Real Madrid, con i Blancos, reduci da 4 successi di fila e che occupano il 3° posto in graduatoria, che partono con i favori del pronostico, mentre i francesi nello stesso periodo hanno sempre perso e si trovano al penultimo posto. All’andata, 7° vittoria di fila per gli spagnoli contro i francesi, con il bilancio totale dei precedenti (13) che li vede in vantaggio per 9-4.

Chiude il programma il derby tra Baskonia-Valencia, con i padroni di casa che vogliono riprendersi dopo i 2 ko recenti per confermarsi in top 8, mentre gli ospiti sono scesi al non posto dopo le due sconfitte rimediate negli ultimi tre turni. Si tratta del 3° incrocio in stagione tra campionato ed Eurolega e nei due precedenti a vincere sono stati i baschi.

