Pronostici Eurolega giornate 27-28. Tra martedì 7 e venerdì 10 marzo si disputano due turni consecutivi di Eurolega. Vediamo gli impegni di Virtus Bologna e Olimpia Milano che in queste ultime giornate di regular season si giocano i playoffs.

Pronostici Eurolega giornate 27-28: gli impegni della Virtus Bologna

Dopo la pesante sconfitta in casa del Fenerbahce, il cammino europeo della Virtus Bologna riparte dal match casalingo di martedì alle 20:30 contro il Partizan Belgrado. Attualmente le Vu-nere hanno vinto 12 partite e perse 14, ragion per cui non ci sono ancora molte gare a disposizione per sperare nei playoff, la cui quota è fissata tra 19 e 20 successi. I serbi non saranno un avversario semplice, visto che attualmente si trovano in sesta posizione con 14 vittorie e 12 ko. Nell’ultimo turno il Partizan ha vinto in casa con l’Alba Berlino, cancellando la sconfitta del turno precedente e ottenendo il 5° successo negli ultimi 6 turni. All’andata, i serbi si sono imposti sugli uomini di Scariolo in maniera netta, ottenendo il 3° successo di fila contro i bolognesi considerando i due precedenti più recenti di Eurocup. In totale, su 5 precedenti tra le varie competizioni continentali, il bilancio è di 3-2 in favore dei serbi.

Giovedì alle 18:00, invece, l’avversaria della Virtus Bologna sarà l’Alba Berlino. Scariolo e i suoi faranno tappa nella capitale tedesca, contro la formazione che attualmente occupa l’ultima posizione in graduatoria con 7 successi e 19 sconfitte. I teutonici non hanno ormai alcuna possibilità di entrare nella top 8, ragion per cui sulla carta si tratta di una sfida favorevole alle Vu-nere. All’andata, vittoria casalinga alla Virtus Segafredo Arena, con gli emiliani che si sono portati avanti per 2-1 nel computo totale dei precedenti.

Pronostici Eurolega giornate 27-28: gli impegni dell’Olimpia Milano

In attesa di recuperare la partita col Fenerbahce, l’Olimpia Milano torna in campo martedì alle 20:30 a Valencia per andare a caccia del 5° successo consecutivo che potrebbe avvicinare ulteriormente le Scarpette Rosse alla top 8 e ad una zona playoff che era l’obiettivo minimo dei meneghini a inizio stagionee. Ad oggi, complice anche un periodo di crisi caratterizzato da tante assenze per infortuni, l’Olimpia ha vinto 10 partite in questa edizione dell’Eurolega, perdendone 15. Gli spagnoli, invece, attualmente sono a quota 13 successi e altrettante sconfitte, avendo giocato una gara in più rispetto ai meneghini. Dopo aver accarezzato la zona play off per settimane, il Valencia ha rimediato 2 sconfitte di fila nelle ultime uscite, scivolando così al 10° posto. Insomma, seppur lontano da casa, la squadra di Ettore Messina potrebbe approfittare di un momento non proprio positivo degli spagnoli, già battuti all’andata per la seconda volta consecutiva. Nel computo totale dei precedenti, l’Olimpia Milano comanda per 5-2 sugli spagnoli.

Giovedì il secondo match settimanale si giocherà tra le mura amiche del Forum di Assago (ore 20:30) contro il Partizan Belgrado, che sarà reduce a sua volta dalla sfida della Virtus Segafredo Arena di Bologna. All’andata vittoria in Serbia per Milano, che non affrontava il Partizan da ben 11 anni. Si è trattato del 3° successo per la compagine lombarda contro questo avversario, contro cui storicamente ha perso invece solo due volte. Quello di giovedì sarà dunque l’incrocio numero 6 se si eccettua l’amichevole del 2014, vinta sempre dall’Olimpia Milano.

Programma completo delle due giornate e quote

27a GIORNATA

Alba Berlino-Zalgiris Kaunas (07.03. 20:00)

Olympiakos-Barcellona (07.03. 20:00)

Valencia-Olimpia Milano (07.03. 20:30)

Virtus Bologna-Partizan (07.03. 20:30)

Bayern-Lyon-Villeurbanne (07.03. 20:45)

Real Madrid-Baskonia (07.03. 20:45)

Maccabi Tel Aviv-Fenerbahce (08.03. 18:30)

Stella Rossa-Anadolu Efes (08.03. 20:30)

Monaco-Panathinaikos (08.03. 21:00)

28a GIORNATA

Alba Berlino-Virtus Bologna (09.03. 18:00)

Zalgiris Kaunas-Lyon-Villeurbanne (09.03. 19:00)

Olympiakos-Bayern (09.03. 20:00)

Olimpia Milano-Partizan (09.03. 20:30)

Real Madrid-Valencia (09.03. 20:45)

Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv (10.03. 18:30)

Fenerbahce-Barcellona (10.03. 18:45)

Panathinaikos-Stella Rossa (10.03. 20:00)

Baskonia-Monaco (10.03. 20:30)

