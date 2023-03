Pronostici Eurolega 29a giornata. Tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo si gioca un nuovo turno di Euroleague, la principale competizioni di pallacanestro in Europa. Un occhio di riguardo per gli impegni delle italiane: Monaco-Virtus Bologna e Real Madrid-Olimpia Milano.

Pronostici Eurolega 29a giornata: Monaco-Virtus Bologna

Giovedì alle 19:00 trasferta a Montecarlo per la Virtus Bologna, che fa visita al Monaco. Dopo aver ripreso il cammino verso i playoff battendo l’Alba Berlino, le Vu-nere di Sergio Scariolo sono chiamate ad un impegno molto più gravoso. I monegaschi, infatti, sono quarti in classifica e vengono da 3 vittorie di fila nel torneo che ne certificano l’ottimo stato di forma.

All’andata, successo in trasferta per il Monaco alla Virtus Segafredo Arena, il primo successo in assoluto dei monegaschi contro gli emiliani, che avevano vinto tutte e 4 le sfide precedenti di Eurocup.

Pronostici Eurolega 29a giornata: Real Madrid-Olimpia Milano

Gara complicata anche per l’Olimpia Milano che, dopo 6 vittorie consecutive, proveranno a coltivare le restanti speranze di playoff facendo visita al Real Madrid. Sarà una sfida nella sfida contro la corazzata spagnola, visto che nel suo roster c’è il grande ex Sergio Rodriguez.

All’andata, vittoria per il Real al Forum di Assago, 3° successo di fila per gli spagnoli che avevano invece perso i 2 match precedenti contro l’Olimpia. Ricordiamo che l’EA7 Armani di Ettore Messina ha una gara da recuperare contro il Fenerbahce in Turchia.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Programma completo Euroleague e quote antepost

Anadolu Efes-Partizan 16.03. 18:30

Monaco-Virtus Bologna (16.03. 19:00)

Zalgiris Kaunas-Olympiakos (16.03. 19:00)

Maccabi Tel Aviv-Baskonia (16.03. 20:05)

Valencia-Fenerbahce (16.03. 20:30)

Real Madrid-Olimpia Milano (16.03. 20:45)

Lyon-Villeurbanne-Panathinaikos (16.03. 21:00)

Barcellona-Stella Rossa (17.03. 20:30)

Bayern-Alba Berlin (17.03. 20:30)

Segui il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.