Pronostici Eurolega 30a giornata. Giovedì e venerdì è in campo la più importante competizione di pallacanestro europea. Nuovamente in gioco l’Olimpia Milano, reduce dalla vittoria di martedì nel recupero contro il Fenerbahce. In campo anche Virtus Bologna-Real Madrid.

Pronostici Eurolega 30a giornata: Virtus Bologna-Real Madrid

Dopo la sconfitta col Monaco che ha frenato la rincorsa playoff, la Virtus Bologna di Sergio Scariolo torna in campo alla Segafredo Arena contro il Real Madrid. Le Vu-nere arrivano all’appuntamento dopo l’importante vittoria in campionato contro l’Olimpia Milano, con cui sono salite in solitaria in vetta alla classifica della regular season. In Eurolega, invece, gli emiliani hanno fin qui ottenuto 13 successi e rimediato 16 sconfitte e non possono più sbagliare.

Il Real Madrid è secondo con 20 vittorie e 9 sconfitte e punta a chiudere la prima fase del torneo davanti a tutti. All’andata, vittoria a sorpresa della Virtus Bologna, che ha espugnato il palazzetto del Real confermando l’ottima tradizione contro i Blancos: nel totale dei 5 precedenti, infatti, Bologna è avanti per 4-1.

Pronostici Eurolega 30a giornata: Olimpia Milano-Bayern

Dopo aver vinto il recupero della 24a giornata contro il Fenerbahce, l’Olimpia Milano rilancia le proprie ambizioni in chiave playoff. I milanesi oggi occupano il 12° posto in classifica con 13 successi e 16 sconfitte. Con ancora cinque turni di stagione regolare da disputare, i meneghini non hanno tantissime chance di rientrare nella top 8. Servirà provare a vincerle tutte e sperare in passi falsi davanti.

Sulla carta, il prossimo avversario è alla portata, si tratta del Bayern Monaco che è 15° con 11 vittorie e 18 sconfitte, viene da 2 ko di fila e non ha grandi motivazioni nella competizione. All’andata, vittoria in trasferta per l’Olimpia Milano, che si è imposta in casa del Bayern Monaco per 81-83. Si è trattato del 7° successo per la compagine lombarda negli ultimi 10 incroci con i tedeschi. In totale, in 17 confronti, inclusa un’amichevole del 2018, il bilancio è di 11 successi a 6 in favore dell’Olimpia.

Programma completo Euroleague e quote antepost

Stella Rossa-Baskonia (23.03. 19:00)

Panathinaikos-Barcellona (23.03. 19:30)

Alba Berlin-Anadolu Efes (23.03. 20:00)

Lyon Villeurbanne-Maccabi Tel Aviv (23.03. 20:00)

Fenerbahce-Zalgiris Kaunas (24.03. 18:45)

Monaco-Valencia (24.03. 19:00 )

Virtus Bologna-Real Madrid (24.03. 19:00 )

Partizan-Olympiakos (24.03. 20:00)

Olimpia Milano-Bayern (24.03. 21:00 )

