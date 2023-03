Pronostici Eurolega giornate 31-32. Settimana determinante per le poche speranze di playoffs delle due squadre italiane impegnate nella più importante competizione di pallacanestro europea, Virtus Bologna ed Olimpia Milano. Vediamo programmi, quote e consigli per le scommesse.

Pronostici Eurolega giornate 31-32: il cammino dell’Olimpia Milano

Nella 31a giornata di Eurolega l’Olimpia Milano fa visita all’Anadolu Efes in Turchia. Le Scarpette Rosse affrontano dunque i vincitori delle ultime due edizioni del torneo, che vengono da due sconfitte consecutive. Sia l’Efes sia la formazione allenata da coach Ettore Messina si trovano a ridosso della zona playoff con 14 successi e 16 sconfitte, ragion per cui questa sfida sarà quasi una gara da dentro o fuori. Chi uscirà sconfitto dal parquet potrebbe essere tagliato fuori dalla lotta per la seconda fase del torneo, anche se dipenderà molto anche dai risultati degli altri campi. Se l’Efes viene da due sconfitte consecutive e da 4 negli ultimi 5 turni, l’Olimpia Milano ha vinto invece 8 volte negli ultimi 9 turni, realizzando una clamorosa rimonta. Milano vuole anche vendicarsi delle ultime sfide contro i turchi. Oltre ad aver vinto la gara di andata, infatti, l’Efes ha battuto l’Olimpia ai playoff della passata stagione con un netto 3-1 nella serie.

Due giorni dopo l’Olimpia Milano farà visita in Israele al Maccabi Tel Aviv, formazione che viene da 4 successi di fila e sta dunque attraversando un ottimo momento di forma. Gli israeliani sono tra l’altro sesti con 17 successi e 13 sconfitte, ma non ancora sicuri di partecipare alla seconda fase della stagione. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una gara di altissima tensione e agonismo. All’andata, successo al Forum per il Maccabi, che aveva vinto anche il match casalingo della passata stagione, dopo aver perso tutti i 3 precedenti incroci con Milano.

Pronostici Eurolega giornate 31-32: la situazione della Virtus Bologna, serve un miracolo

Curiosamente la Virtus Bologna nel doppio turno affronterà gli stessi avversari dell’Olimpia, ovviamente in senso invertito. La Virtus prima sarà di scena in Israele contro il Maccabi Tel Aviv e poi in Turchia per fare visita ai campioni d’Europa dell’Efes. Le Vu-nere di coach Sergio Scariolo erano in risalita, ma sono incappati in 4 sconfitte consecutive ed ora hanno uno score di 13 successi e 17 sconfitte. Per centrare i playoff gli emiliani dovrebbero vincere tutti e 4 i match a disposizione e sperare in qualche crollo delle squadre che li precedono.

Precedenti. All’andata, vittoria della Virtus sul Maccabi Tel Aviv alla Segafredo Arena, successo numero 3 in 5 precedenti totali, ma al momento la bilancia pende dalla parte degli israeliani, che vogliono assolutamente pareggiare i conti nella serie. Contro l’Efes, invece, sarà il 4° incrocio della storia: all’andata i turchi si sono imposti a Bologna dopo che avevano perso entrambi i precedenti con le Vu-nere risalenti al 2002.

Programma completo e quote Euroleague

PROGRAMMA 31a GIORNATA

Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna (28.03. 18:00)

Anadolu Efes-Olimpia Milano (28.03. 19:30)

Panathinaikos-Bayern (28.03. 19:30)

Baskonia-Alba Berlin (28.03. 20:30)

Partizan-Barcellona (28.03. 20:30)

Zalgiris Kaunas-Monaco (29.03. 18:00)

Stella Rossa-Valencia (29.03. 19:00)

Olympiakos-Lyon Villeurbanne (29.03. 20:00)

Real Madrid-Fenerbahce (29.03. 20:45)

PROGRAMMA 32a GIORNATA

Anadolu Efes-Virtus Bologna (30.03. 19:30)

Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano (30.03. 20:05)

Barcellona-Alba Berlin (30.03. 20:30)

Bayern-Monaco (31.03. 19:00)

Zalgiris Kaunas-Valencia (31.03. 19:00)

Baskonia-Fenerbahce (31.03. 20:30)

Olympiakos-Panathinaikos (31.03. 20:30)

Partizan-Real Madrid (31.03. 20:30)

Lyon Villeurbanne-Stella Rossa (31.03. 21:00)

