Pronostici Eurolega 33a giornata. Le italiane, praticamente fuori dai giochi, sono impegnate in Valencia-Virtus Bologna ed Olimpia Milano-Barcellona. Abbiamo analizzato anche le altre sfide in programma tra giovedì e venerdì per la più importante competizione della pallacanestro europea, l’Euroleague che si avvia alle ultime fasi della regular season.

Pronostici Eurolega 33a giornata: Valencia-Virtus Bologna

Giovedì 6 aprile alle 20:30, palla a due tra Valencia-Virtus Bologna. Gli iberici, che hanno perso le ultime 3 gare, non hanno più nulla da chiedere al torneo. Con 14 successi e 18 sconfitte, infatti, gli spagnoli sono solo una posizione sopra le Vu-nere, quattordicesime con 13 vittorie e 19 ko. All’andata, vittoria per Bologna, che aveva anche vinto l’ultimo precedente in semifinale di Eurocup, dopo aver perso entrambe le sfide nella prima parte del torneo.

Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento incerottate, basti pensare che nella sfida di campionato persa contro Trieste a Scariolo mancavano Milos Teodosic, Isaiah Cordiner e Mam Jaiteh tra gli stranieri, Alessandro Pajola, Awudu Abass e Daniel Hackett tra gli italiani. Al momento, non è chiaro chi possa recuperare pienamente e chi no. Il Valencia, invece, non potrà contare su Bojan Dubljevic.

Pronostici Eurolega 33a giornata: Olimpia Milano-Barcellona

Venerdì alle 20:30 tocca invece all’Olimpia Milano, che ospita al Forum di Assago il Barcellona. Gli uomini di Ettore Messina, che hanno perso le ultime due gare, stanno per salutare mestamente un torneo nel quale avrebbero dovuto essere protagonisti. Con 14 vittorie e 18 sconfitte, i meneghini sono solo dodicesimi e impossibilitati ad entrare nella top 8 e partecipare alla seconda fase. Sta molto meglio il Barcellona, che ha vinto le ultime 4 gare e, oltre ad essere già sicuro della partecipazione ai playoff (22 vittorie e 10 ko), è ancora in corsa per agganciare la vetta della classifica, attualmente occupata dall’Olympiakos.

All’andata, vittoria del Barcellona, che aveva però perso entrambi i precedenti contro l’EA7 Armani. Nei 10 scontri più recenti, il bilancio è comunque nettamente dalla parte degli spagnoli, che comandano per 7-3.

Le altre partite in programma

La capolista Olympiakos è impegnata in casa della Stella Rossa, reduce da 3 vittorie di fila e che ha ancora una piccolissima chance di agguantare i playoff in extremis. All’andata, vittoria dei serbi, che sono però sotto 5-7 nel totale dei precedenti di Eurolega contro questo avversario.

Lo Zalgiris Kaunas proverà a mettere in difficoltà il Maccabi Tel Aviv, che è a un passo dai playoff. I lituani hanno ancora una speranza, ma devono battere un avversario contro cui hanno perso all’andata e più in generale negli ultimi 5 incroci.

Derby turco per i playoff tra Fenerbahce-Anadolu Efes. I padroni di casa sono in vantaggio con 18 successi e 14 ko contro i 16 successi e le 16 sconfitte dei campioni in carica, che rischiano seriamente di salutare qui la competizione. Sarà il 4° scontro in stagione tra i due team con l’Efes che ha vinto la prima sfida in campionato all’andata, perdendo poi il ritorno e la sfida di andata di Eurolega.

Non dovrebbe avere problemi il Real Madrid, attualmente terzo e reduce dalla sconfitta con il Partizan Belgrado. I Blancos se la vedranno con il Bayern che è 15° e perde ininterrottamente da 5 turni nel torneo. All’andata, vittoria degli spagnoli, che in 12 scontri con i bavaresi hanno perso solo 3 volte.

L’ultima sfida del giovedì è quella tra Baskonia-ASVEL. I baschi, reduci da due vittorie di fila, sono ottavi e vogliono restarci per giocare la seconda fase della stagione, mentre i francesi sono ormai relegati in ultima posizione nonostante all’andata abbiano vinto contro il Baskonia (dopo aver perso entrambi i due precedenti).

Venerdì sono in programma altre due partite. Il Panathinaikos ospita l’Alba Berlino per una gara che vede affrontarsi terzultima e penultima in graduatoria. I tedeschi hanno vinto gli ultimi due incroci, mettendo insieme 5 successi nei 7 precedenti più recenti contro questo avversario.

Chiude il programma alle 21:00 il Monaco, attualmente 4° e già sicuro dei playoff, contro un Partizan che è 7° ma cerca ancora il sigillo per la seconda fase della stagione. All’andata, nel primo e unico precedente in questa competizione, vittoria dei serbi nel fortino amico.

