Pronostici Eurolega 34a giornata. Siamo all’ultimo turno di Euroleague, la principale competizione di Basket del vecchio continente, che ci darà i verdetti finali in vista della post-season. Purtroppo ci sarà un derby italiano tra Virtus Bologna-Olimpia Milano senza valore ai fini della classifica, per le due squadre azzurre entrambe già fuori dai playoffs.

Pronostici Eurolega 34a giornata: Virtus Bologna-Olimpia Milano

Giovedì 13 aprile alle ore 20.45 alla Segafredo Arena si disputerà il derby Virtus Bologna-Olimpia Milano, valevole per la 34a ed ultima giornata della regular season di Eurolega, che in classifica vede le due squadre rispettivamente al 14° e 12° posto ed ormai aritmeticamente escluse dalla post-season.

Sono 194 i precedenti complessivi tra le due rivali con i meneghini avanti 110 a 84. Nel girone d’andata, la sfida nel capoluogo lombardo giocata il 9 novembre, fu ad appannaggio delle Vu Nere, che si imposero con il risultato di 64-59, mentre in campionato si è registrato un successo per parte curiosamente sempre in trasferta. Infine nella semifinale di Supercoppa italiana (a Brescia), vittoria virtussina per 72-64 dopo un tempo supplementare.

Pronostici Eurolega 34a giornata: le altre partite

Solo tre match non avranno alcun valore ai fini della classifica per la corsa ai playoff: Virtus-Olimpia di cui abbiamo già parlato, Alba-Asvel ed Efes-Monaco. Le altre 6 sfide, invece, coinvolgono almeno una squadra impegnata nell’assicurarsi la propria posizione nella post-season. Nel dettaglio sono Stella Rossa-Fenerbahçe, Olympiacos-Baskonia e Maccabi-Real, in programma giovedì sera, Bayern-Zalgiris, Partizan -Panathinaikos e Barça-Valencia in campo venerdì.

Per quanto riguarda il primo posto, la situazione è molto semplice. L’Olympiacos, avendo il 2/0 sia contro il Real che contro il Barça, sarà primo in caso di vittoria oppure in caso di sconfitta col Baskonia se contestualmente il Real, che ha attualmente lo stesso numero di vittorie dei greci (23), non dovesse vincere a Tel Aviv.

In ottica seconda e terza posizione il Barça ha lo scontro diretto a favore con il Real, ma se i Blancos dovessero vincere contro il Maccabi si assicurerebbero il secondo posto dato che hanno una vittoria in più degli storici rivali. Il Monaco sarà quarto in qualsiasi caso, indipendentemente dai risultati dell’ultimo turno.

Passando poi alle posizioni dalla quinta all’ottava, detto che Maccabi e Partizan sono già qualificate, dipenderà dall’ultimo impegno di regular season in quale posizione affronteranno i Playoff, certamente senza vantaggio del fattore campo che è già confermato per Olympiacos, Real, Barcellona e Monaco. Fenerbahçe, Baskonia e Zalgiris, rispettivamente in 7a, 8a 9a posizione, si giocano i due posti rimanenti.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Percentuali e stime per piazzamento playoffs

Ecco le percentuali delle squadre coinvolte, piazzamento per piazzamento (dalla 5a alla 9a posizione):

Quinto posto – Fenerbahçe 53,1% – Maccabi 25% – Partizan 18,8% – Baskonia 3,1% – Zalgiris 0%

Sesto posto – Partizan 56,2% – Maccabi 18,8% – Baskonia 12,5% – Fenerbahçe 9,4% – Zalgiris 3,1%

Settimo posto – Maccabi 40,6% – Partizan 25% – Baskonia 21,9% – Fenerbahçe 9,4% – Zalgiris 3,1%

Ottavo posto – Baskonia 37,5% – Zalgiris 31,2% – Fenerbahçe 15,65% – Maccabi 15,65% – Partizan 0%

Nono posto – Zalgiris 62,5% – Baskonia 25% – Fenerbahçe 12,5%

Programma completo Euroleague

13/04/2023

Crvena Zvezda – Fenerbahçe Beko 19:00

ALBA Berlin – Lyon-Villeurbanne 19:00

Olympiacos – Club Deportivo Baskonia 20:00

Maccabi Playtika Tel Aviv – Real Madrid 20:05

Virtus Bologna – Olimpia Milano 20:30

14/04/2023

Anadolu Efes – Monaco 19:30

FC Bayern München – Žalgiris Kaunas 20:30

KK Partizan – Panathinaikos 20:30

Barcelona – Valencia Basket 20:30

Segui il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.