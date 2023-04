Pronostici Eurolega Playoffs 2023. Inizia la post-season di Euroleague, la principale competizione di pallacanestro nel vecchio continente. Vediamo tutti gli accoppiamenti con statistiche, analisi e precedenti; il programma completo dei playoffs e le migliori quote per i pronostici sul basket.

Pronostici Eurolega Playoffs 2023: situazione al via e il programma completo

Martedì 25 aprile prende il via la seconda fase di post-season di Eurolega. Non ci saranno italiane in gara in questi playoff: la Virtus Bologna ha terminato la sua regular season in 14° posizione e niente playoff nemmeno per l’Olimpia Milano, che ha chiuso al 12° posto. Fuori anche la squadra che ha vinto le ultime due edizioni, ovvero l’Anadolu Efes Istanbul.

QUARTI DI FINALE

Gara 1: 25-26 aprile

Gara 2: 27-28 aprile

Gara 3: 2-3 maggio

Eventuale Gara 4: 4-5 maggio

Eventuale gara 5: 9 maggio

SEMIFINALI

Venerdì 19 maggio

Vincitrice Playoff A vs vincitrice Playoff B

Vincitrice Playoff C vs vincitrice Playoff D

FINALE

Domenica 21 maggio

Pronostici Eurolega Playoffs 2023: gli accoppiamenti

Monaco-Maccabi Tel Aviv. Martedì sera, alle 20:15, si gioca gara-1 in casa dei monegaschi. Sarà il 5° incrocio tra queste due formazioni in Eurolega e il bilancio è in perfetta parità, con 2 successi a testa. Sia in questa, sia nella precedente stagione, infatti, Monaco e Maccabi hanno vinto i rispettivi club casalinghi nel torneo.

Real Madrid-Partizan. Alle 20:45 il Real Madrid ospita il Partizan. L’ultimo precedente giocato a marzo scorso ha visto uscire vincitori dal campo i serbi, che però non avevano mai vinto nei 4 incroci antecedenti. Il Partizan ha vinto comunque solo 3 gare su 18 contro i Blancos.

Barcellona-Zalgiris Kaunas. Mercoledì alle 20:00 tocca all’altra spagnola, il Barcellona, ospitare lo Zalgiris Kaunas che era tra le meno quotate per la qualificazione ai playoff. I lituani hanno perso l’ultimo incrocio con i catalani, dopo aver vinto i 2 precedenti. Nei 13 precedenti più recenti, il bilancio è di 8-5 a favore degli iberici.

Olympiacos-Fenerbahce. Chiude il programma di gara-1 alle 20:45 di mercoledì il match che si gioca in Grecia tra Olympiacos e Fenerbahce. Gli ellenici hanno vinto entrambi gli scontri della regular season, ma nei precedenti 7 incroci hanno perso ben 6 volte contro i turchi.

Quote Antepost Euroleague 2022-23

Comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano, per la vittoria finale dell’Eurolega. A seguire tutte le altre quote Snai sui prossimi accoppiamenti.

