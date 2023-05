Pronostici Eurolega Final Four 2023. Siamo arrivati al capitolo finale della più importante competizione di pallacanestro nel vecchio continente, l’Euroleague. A combattere per il titolo ci sono le spagnole favorite (Barcellona e Real Madrid), assieme ad Olympiakos e Monaco.

I risultati dello scorso turno di Euroleague 2022-23

Definite le squadre che parteciperanno alla Final Four di Kaunas tra il 19 e il 21 maggio: al Barcellona (che aveva spazzato via lo Zalgiris con 3 vittorie), si sono aggiunte Olympiacos, Monaco e Real Madrid, che hanno avuto bisogno di gara-5 per guadagnarsi l’ultimo atto al termine di serie tiratissime.

L’Olympiacos Pireo chiude la serie playoff domando il Fenerbahçe in gara-5 per 84-72 e torna alle Final Four per il secondo anno consecutivo. I Reds risorgono dalla sconfitta di Istanbul grazie al loro leader, Kostas Sloukas.

Il Monaco supera in gara-5 il Maccabi e centra, per la prima volta nella sua storia, la Final Four di Eurolega. Dopo i 33 punti subiti nel primo quarto, i monegaschi segnano i primi 15 della seconda frazione ribaltando l’inerzia del match. La squadra del principato ha in Mike James e Jordan Loyd i suoi migliori elementi.

Sergio Rodriguez guida il Real Madrid a un’epica vittoria in rimonta in gara-5 dal -18 contro il Partizan Belgrado, in una serie in cui abbiamo visto di tutto, anche colpi proibiti, risse ed espulsioni.

Pronostici Eurolega Final Four 2023: accoppiamenti e quote antepost

Le semifinali delle Final Four di Kaunas

1a SEMIFINALE – Olympiacos Pireo – AS Monaco

2a SEMIFINALE – Real Madrid – FC Barcellona

Le formazioni spagnole monopolizzano le lavagne da favorite per la vittoria finale di Euroleague 2022-23. Sia Barcellona che Real Madrid si giocano @3.00 volte la posta, ma l’Olympiakos @3.50 è molto vicina, e non è da sottovalutare nemmeno il Monaco @5.00 volte la posta.

