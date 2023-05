Pronostici Eurolega Anteprima Final Four. Il 19 maggio si inizia con le Final Four della Euroleague 2022-23, la più grande competizione di pallacanestro nel vecchio continente. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questo gran finale.

Pronostici Eurolega Anteprima Final Four: le protagoniste

Barcellona, Monaco, Olympiakos e Real Madrid si contenderanno l’edizione 2023 dell’Eurolega di basket nella Final Four che si terranno per la prima volta a Kaunas, in Lituania, dal 19 al 21 maggio. Spagnole favorite e occhio al Real Madrid che ha già 10 trionfi, seguito da CSKA Mosca a 8, Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv a 6.

Cercheranno, invece, di interrompere il lungo digiuno europeo il Barcellona (2 successi), che non vince da 13 anni (ultima volta nel 2010 contro l’Olympiacos), e l’Olympiacos (3 successi), che non trionfa da 10 anni, quando nel 2013 superò il Real Madrid. Monaco invece è per la prima volta nella sua storia alle Final Four di Eurolega.

Nello scorso turno il Barcellona è riuscito a qualificarsi senza subire sconfitte nei playoff con un netto 3-0, mentre tutte le altre squadre hanno dovuto prolungare le rispettive serie fino a gara-5. Il Real Madrid in particolare ha giocato una serie tesissima contro il Panathinaikos ed è stato capace di rimontare 18 punti di svantaggio in gara-5. Monaco e Olympiakos, invece, hanno dovuto recuperare il fattore campo per approdare a Kaunas.

Pronostici Eurolega Anteprima Final Four: programma completo

Ad aprire il programma di queste Final Four sarà la sfida tra Olympiacos-Monaco alle 17 di venerdì: nella stagione regolare doppio successo per i francesi, vittoriosi sia all’andata in Grecia per 81-76, sia in casa al ritorno con il risultato di 64-60.

Alle 20 si gioca invece il derby spagnolo tra Real Madrid-Barcellona, il sesto incrocio stagionale tra le due squadre. Il bilancio nei precedenti stagionali è di 3-2 per il Barça: i blancos hanno vinto la Supercoppa di Spagna a settembre 2022 e l’ultimo precedente casalingo in Eurolega, mentre i blaugrana hanno avuto la meglio nei due incroci di campionato e nella gara casalinga disputata nella stagione regolare di Eurolega.

Programma Eurolega, Final Four

Venerdì 19 maggio

Semifinale 1: Olympiakos – Monaco (ore 17:00)

Semifinale 2: Barcellona – Real Madrid (ore 20:00)

Domenica 21 maggio

Finale per il terzo posto (ore 16:00)

Finalissima (ore 19:00)

Le quote delle Final Four Euroleague 2022-23

Le formazioni spagnole monopolizzano le lavagne da favorite per la vittoria finale di Euroleague 2022-23. Sia Barcellona che Real Madrid si giocano @3.00 volte la posta, ma l’Olympiakos @3.50 è molto vicina, e non è da sottovalutare nemmeno il Monaco @5.00 volte la posta.

