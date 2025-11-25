Giovedì 27 novembre inizia il lungo cammino di qualificazione ai prossimi Mondiali di pallacanestro, con l’ItalBasket in campo a Tortona contro l’Islanda e tre giorni dopo ci sarà la trasferta in Lituania, i primi 2 di ben 12 match disposti su un anno e mezzo di competizione. Qualificazioni Mondiali Basket 2027.

Qualificazioni Mondiali Basket 2027: il cammino degli azzurri

Dal 27 novembre inizia la lunga corsa per le qualificazioni ai prossimi mondiali di basket 2027, 12 partite nell’arco di un anno e mezzo con finestre che si inseriscono all’interno di un calendario che, almeno in Europa, è già spesso molto intasato. L’Italia è stata inserita nel primo girone, il D, con Islanda, Lituania e Gran Bretagna, la squadra azzurra ha innanzitutto necessità di terminare ai primi tre posti di questo raggruppamento.

L’Italia, infatti, va a incrociarsi con il girone C, quello di Serbia, Turchia, Bosnia ed Erzegovina e Svizzera (cioè delle prime tre, di fatto, visto il divario tra le stesse e la selezione elvetica). Si formerà un nuovo raggruppamento da sei squadre in cui le tre del girone C e le tre del girone D si porteranno dietro i risultati della prima fase contro le squadre che si sono qualificate.

A quel punto, saranno le prime tre di questo nuovo gruppo a qualificarsi per i Mondiali: questo stesso meccanismo per l’Europa si ripete quattro volte, cosicché il Vecchio Continente può godere di 12 posti per la rassegna iridata. E, in questo particolare caso, ci sarà una situazione paradossale: una tra Serbia, Turchia, Lituania e Italia non accederà al campionato mondiale di Qatar 2027.

Italia-Islanda, la sfida ai raggi X

L’Italia inizia contro l’Islanda il 27 novembre, una nazionale che gli azzurri hanno affrontato per ben cinque volte negli ultimi tre anni tra partite valide per qualificazioni europee e mondiali e preparazione alla rassegna continentale di quest’anno.

I nomi più importanti tra gli islandesi sono quelli noti: da Martin Hermannsson a Tryggvi Hlinason (il primo che all’Alba Berlino mantiene il suo buon rendimento da 7.3 punti e 6.8 assist di media in Champions League e il secondo che viaggia, nella sua rocciosità, a 9.8 e 6.7 con Bilbao in FIBA Europe Cup e 8.5 e 7.3 in Liga ACB).

Il coach dal 2014 alla guida della nazionale dell’Islanda, Craig Pedersen, potrà contare anche su Kristinn Palsson, play-guardia che quest’anno è il terzo miglior marcatore a Jesi, in Serie B, dove viaggia a 14.5 di media. Anche Elvar Fridriksson, visto brevemente a Tortona nel 2022, fu particolarmente d’uso, ma rimane sempre da tenere d’occhio pure l’ex Fortitudo Bologna Jon Axel Gudmundsson. Basta un dato per certificare la crescita islandese: da allora la squadra ha giocato tre volte gli Europei, dopo che non li aveva mai raggiunti, e dall’85° posto del ranking FIBA si è issata fino al 24°.

Gli azzurri debuttano a Tortona, dove c’è già il tutto esaurito nell’arena di recente inaugurazione. Il match tra Italia e Islanda si giocherà giovedì 27 alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN.

Prossimo impegno degli azzurri in trasferta in Lituania

Sul cammino dell’Italbasket ci sarà prima l’Islanda e, tre giorni dopo, la Lituania. Rivedremo perciò in campo una nazionale diversa, guidata dal nuovo coach Luca Banchi. Per l’inizio di questa avventura il CT ha selezionato nomi esperti come Amedeo Della Valle e Stefano Tonut ma anche giovani interessanti e di prospettiva come Francesco Ferrari e Luigi Suigo. Dopo il primo match, in programma giovedì 27 novembre a Tortona, contro l’Islanda, l’Italia scenderà di nuovo in campo contro la Lituania.

Si tratta di un banco di prova importante, con una squadra che quest’anno ha raggiunto i quarti di finale degli Europei. Il match tra Lituania ed Italia andrà in scena domenica 30 novembre alle ore 17.30. L’Italbasket è perciò attesa dalla prima dura trasferta nelle Qualificazioni Mondiali, in quanto la sfida si terrà a Klaipeda. Il match sarà visibile sui canali di Sky Sport. Per lo streaming le piattaforme di riferimento sono Sky Go e NOW Tv.

