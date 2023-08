Pronostici FIBA Mondiali Basket 2023 Quote MVP. Oggi approfondiamo il discorso sulle scommesse per il miglior giocatore della manifestazione al via dal 25 agosto. Nelle lavagne per MVP dominano gli americani, seguiti dai canadesi e poi arriva Luka Doncic primo degli europei, ma molto indietro in quota.

Pronostici FIBA Mondiali Basket 2023 Quote MVP: dominio USA

Gli Stati Uniti non avranno il dream team per eccellenza del ’92, ma si presenteranno lo stesso ai campionati del mondo in partenza giovedì come super favoriti, e lo notiamo anche dalle quote antepost MVP. La formazione americana infatti domina in quota per quanto riguarda il miglior giocatore della manifestazione.

Per gli esperti di Sisal il favorito è Anthony Edwards, offerto a quota @5, sul compagno di squadra Jalen Brunson @visto 5,50. Intorno @7,50 la quota per la vittoria di Brandon Ingram, seguito da Tyrese Haliburton @8.

Pronostici FIBA Mondiali Basket 2023 Quote MVP: gli altri non americani

Il primo giocatore in lavagna non appartenente a Team Usa è il canadese dei Thunder, Shai Gilgeous-Alexander a quota @9, mentre il primo europeo in lizza è la stella slovena dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, appaiato con Evan Fournier e Bogdan Bogdanovic @17. Molto difficile che a trionfare sia un giocatore azzurro: si gioca infatti a 66 Simone Fontecchio con Nicolò Melli proposto a quota 100.

Tutte le quote sui Mondiali di pallacanestro

Vediamo subito la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale dei mondiali di Basket.

