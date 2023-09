Pronostici Finale FIBA Mondiali Basket 2023. Siamo arrivati alle finali dei mondiali di pallacanestro. Domenica scopriremo chi sarà campione del mondo in una finale tutta europea tra Serbia-Germania. Il Team USA si gioca il 3° posto col Canada, le grandi deluse dal mondiale di Basket FIBA 2023.

Pronostici Finale FIBA Mondiali Basket 2023: Serbia-Germania

Risultati a sorpresa nelle due semifinali del Mondiale di basket 2023. La sorpresa più clamorosa arriva nella seconda sfida, in cui la Germania batte gli Stati Uniti per 113-111 al termine di una partita a lungo dominata dai tedeschi. Il Team USA, grande favorito della vigilia, è fuori dal Mondiale. Per gli americani 23 punti di un Anthony Edwards che però sbaglia tutte le scelte decisive nel finale. La Germania vola in finale sulle ali di un incredibile Andreas Obst da 24 punti e 6 assist. 22 punti per Franz Wagner, 21 perDaniel Theis. Dennis Schroder firma quasi la doppia doppia con 17 punti e 9 assist.

La Serbia aveva dominato la prima semifinale battendo un Canada davvero mai in partita. Bogdan Bogdanovic (23 punti) guida una squadra che manda cinque giocatori in doppia cifra, tira con il 71% da due e il 45% da tre e stravince anche la sfida a rimbalzo (33-22). Per i canadesi steccano un po’ tutti: si salva il solo R.J. Barrett (23 punti). Grazie a questa netta vittoria, la Serbia potrà tornare a giocare una finale iridata dopo quella del 2014, quando arrivò la sconfitta per 129-92 contro gli USA.

Dopo la finale tutta di lingua spagnola del 2019, arriva quella in salsa completamente europea nel 2023. Per la Serbia è un ritorno, perché l’aveva già giocata nel 2014 (perdendo nettamente con gli USA di Steph Curry, proprio in Spagna). Per la Germania è una prima volta assoluta. Le due nazionali europee si giocano ora il titolo mondiale, ed è impressionante pensare che la Serbia sia arrivata fino a questo punto senza la propria stella, Nikola Jokic che dopo il titolo NBA e mvp delle Finals, non ha giocato i mondiali, preferendo girare per ippodromi con i suoi amati cavalli.

Per questa sfida le quote sono in grande equilibrio con la Germania @1.80 di poco favorita sulla Serbia che si gioca @2.05 di quota massima come vincente. Linea O/U 174.5 punti. Tra i giocatori più attesi ci sono Dennis Schroeder e Franz Wagner per i tedeschi, entrambi con una linea personale di 17.5 punti mentre dall’altra parte il trascinatore dell’attacco serbo è Bojan Bogdanovic che ha la linea più alta del match, 22.5 punti.

Precedenti. La Serbia ha vinto la sfida più recente del 2022 in SuperCup, ma prima la Germania aveva inflitto un doppio ko ai serbi nei confronti di qualificazione mondiale del 2018. In queste 3 partite non è mai stata superata la linea O/U richiesta oggi (153.6 punti di media). I tedeschi hanno segnato 100+ punti in 4 delle ultime 5 partite del mondiale. La Serbia difensivamente in questo mondiale non ha mai concesso più degli 86 punti subiti dal Canada, nemmeno quando ha perso finora l’unica partita della competizione, il 76-78 contro l’Italia.

Pronostici Finale FIBA Mondiali Basket 2023: USA-Canada

Le due grandi deluse americane, USA-Canada, si sfidano solo per il 3° posto. Amarezza soprattutto per il Team USA, ma partita dopo partita anche il Canada stava iniziando ad impressionare, nonostante l’assenza importante anche qui della stella principale, Jamal Murray.

Nell’ultimo confronto del 2022 nel AmeriCup, gli USA vinsero 84-80. Per questa finalina la nazionale a Stelle e Strisce è favorita con -7.5 punti di handicap mentre la linea O/U si gioca molto alta a 189.5 punti totali. I protagonisti attesi sono Anthony Edwards da una parte con una linea personale di 19.5 punti, dall’altra c’è Shai Gilgeous Alexander con una linea enorme a 26,5 punti.

