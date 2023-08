Scommesse Antepost Mondiali Basket 2023. Vediamo le nostre selezioni tra le quote antepost più interessanti. Andiamo sui favoriti, gli Stati Uniti, ma attenzione alla Francia come possibile outsider.

Scommesse Antepost Mondiali Basket 2023: i favoriti

Come squadra Favorita per la vittoria finale del Mondiali di Basket 2023 ci accodiamo alle idee dei bookmakers che danno ovviamente gli Stati Uniti davanti a tutti. Non ci saranno i nomi del mitico Dream Team di Jordan & Co, ma la squadra americana ha comunque un roster eccezionale, guidato da Jalen Brunson che arriva da un ottima stagione a NY. Ci sono anche Anthony Edwards, Mikal Bridges, il difensore dell’anno Jaren Jackson Jr e Paolo Banchero che alla fine ha preferito la nazionale a stelle e strisce a quella azzurra.

Sono molte le stelle assenti nelle altre squadre principali avversarie degli USA. Ovviamente ci sono i campioni in carica della Spagna che occupano una casella speciale, ma per Grecia e Serbia le assenze di Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic (entrambi mvp ed entrambi vincitori di un anello NBA) sono ovviamente pesanti.

Intrigante l’Australia che ha un altro roster di qualità, così come il Canada potrà contare su tanti talenti con esperienza a livello NBA, anche se pure qui c’è un assenza pesante, l’assenza della stella Jamal Murray, altro fresco campione NBA con Jokic a Denver. Questo fa calare le chance dei canadesi. Gli USA non vincono il mondiale dal 2014, è ora di interrompere questa astinenza della nazionale da sempre più forte nella pallacanestro.

FAVORITI: USA @2.00

Scommesse Antepost Mondiali Basket 2023: gli outsiders

Nelle ultime 2 edizioni dei mondiali la Francia ha sempre chiuso al terzo posto. Questo sarà l’anno buono per Rudy Gobert e compagni? Ovviamente se ci fosse stata la prima scelta al draft, il talento generazionale Victor Wembanyama, le cose sarebbero state diverse, ma i transalpini possono comunque contare su altre stelle di qualità ed esperienza come Nicolas Batum, Evan Fournier, Nando de Colo ed Elie Okobo.

CONTENDER: FRANCIA @7.50

