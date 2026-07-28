Tra un mesto l’Italia del basket tornerà in campo per la seconda fase delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di Pallacanestro 2027. Vediamo le convocazioni di coach Luca Banchi, la situazione dell’ItalBasket nel gruppo J e il calendario dei prossimi impegni della nostra nazionale. Qualificazioni Mondiali 2027.

Qualificazioni Mondiali 2027: il calendario della seconda fase

Dopo aver chiuso in prima posizione il gruppo D con un bottino di cinque successi ed una sola sconfitta, l’Italia si proietta con ottimismo verso la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, dove avranno un discreto margine di sicurezza nei confronti delle inseguitrici.

La nazionale guidata dal CT Luca Banchi partirà infatti dalla piazza d’onore dietro alla Turchia (imbattuta nel gruppo C) e con un vantaggio di una vittoria sulla Serbia, due su Lituania e Islanda (già affrontate nella fase precedente e non più incrociabili) e addirittura tre sulla Bosnia. Avendo gli scontri diretti favorevoli con lituani (2-0) e islandesi, la situazione è piuttosto incoraggiante per l’Italbasket visto che verranno ammesse alla Coppa del Mondo le prime tre classificate del raggruppamento.

Il prossimo impegno di Gabriele Procida e compagni arriverà a fine agosto con la trasferta in Bosnia (28 agosto) ed il match casalingo con la Serbia (31 agosto) che potrebbero risultare già decisivi in positivo nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo finale. L’Italia tornerà in azione poi a novembre ospitando la Turchia (26 novembre) e giocando a casa dei serbi (29 novembre), per poi terminare questo lungo cammino nel 2027 davanti ai tifosi azzurri con la Bosnia il 26 febbraio ed infine in Turchia il 1° marzo. Località e orari verranno definiti più avanti.

CALENDARIO ITALIA QUALIFICAZIONE MONDIALI

Venerdì 28 agosto 2026

Bosnia-Italia

Lunedì 31 agosto 2026

Italia-Serbia

Giovedì 26 novembre 2026

Italia-Turchia

Domenica 29 novembre 2026

Serbia-Italia

Venerdì 26 febbraio 2027

Italia-Bosnia

Lunedì 1° marzo 2027

Turchia-Italia

La situazione del Gruppo J degli azzurri

L’Italia ha superato la prima fase a gironi con un bilancio di 5-1 ed è seconda nel nuovo raggruppamento che include anche Turchia, Serbia e Bosnia-Erzegovina, prossime avversarie. Le prime tre classificate di ogni gruppo accedono direttamente alla fase finale del Mondiale 2027.

Classifica:

1. Turchia 6-0,

2. Italia 5-1,

3. Serbia 4-2,

4. Lituania 3-3,

5. Islanda 3-3,

6. Bosnia-Erzegovina 2-4.

I convocati dell’ItalBasket di coach Banchi ad agosto

La prima finestra della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali si avvicina, e coach Luca Banchi ha diramato le convocazioni per i 16 atleti che parteciperanno alla preparazione della nazionale azzurra in Trentino, a Folgaria e questa volta si parlerà di un’Italia al completo, con tutti i top-player potenzialmente a disposizione a differenza delle partite contro Islanda e Lituania.

Rispetto alle partite di giugno/luglio si rivedono Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Saliou Niang e Alessandro Pajola, a cui si aggiungono i passaportati Darius Thompson e John Petrucelli. Soltanto uno dei due, però, potrà essere schierato in campo secondo le regole FIBA.

Il gruppo si ritroverà il 10 agosto e concluderà la preparazione con la classica Trentino Cup, affrontando l’Estonia sabato 22 alla BTS Arena di Trento (ore 19.30). Seguiranno poi le due partite valide per le qualificazioni ai Mondiali: venerdì 28 agosto contro la Bosnia-Erzegovina a Tuzla (ore 20.00) e lunedì 31 contro la Serbia in casa, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro (ore 19.30).

L’elenco degli atleti a disposizioni comprende invece Marco Spissu, Leonardo Candi, Luigi Suigo, Davide Casarin, Guglielmo Caruso, Riccardo Rossato, Luca Severini e Giovanni Veronesi. Sono invece invitati a partecipare agli allenamenti del traning-camp di Folgaria i giovani Alfredo Boglio, Stefano Conte, Matteo Gherardini, Marco Restelli, Riccardo Salvioni, Willis Tio Tiagande, Lorenzo Vanin e Mauro Zacchigna.

CONVOCATI ITALBASKET AGOSTO

#1 Nico Mannion Playmaker SPQR Roma #7 Stefano Tonut Guardia Milano #9 Nicolò Melli Ala/Centro Fenerbahçe #13 Simone Fontecchio Ala Miami Heat #15 Darius Thompson Playmaker Milano #16 Amedeo Tessitori Centro Venezia #17 Giampaolo Ricci Ala Milano #18 Matteo Spagnolo Guardia Baskonia #19 Gabriele Procida Ala Real Madrid #20 Saliou Niang Ala Virtus Bologna #24 Francesco Ferrari Ala Virtus Bologna #25 Tommaso Baldasso Guardia Virtus Bologna #45 Nicola Akele Ala Milano #48 Giovanni Emejuru Centro SPQR Roma #54 Alessandro Pajola Playmaker Partizan Belgrado #77 John Petrucelli Guardia/Ala Napoli

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