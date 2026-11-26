L’ItalBasket torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di pallacanestro, e giovedì sera a Torino arriva la capolista del nostro girone, la Turchia ancora imbattuta, su cui Luca Banchi e gli azzurri sono comunque favoriti in quota @1.42 contro il @2.60 dei turchi. Pronostici Italia-Turchia 26 novembre 2026.

Pronostici Italia-Turchia 26 novembre 2026: Qualificazioni mondiali basket 2027

L’Italbasket torna in campo oggi giovedì 26 novembre per ospitare al PalaEur di Roma – con palla a due alle ore 20:00 – la Turchia nella terza giornata per il girone J delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket, primo impegno di questa finestra autunnale sulla strada verso la rassegna iridata del prossimo anno.

L’Italia deve cercare di reagire dopo le due sconfitte maturate nella precedente finestra tra fine agosto e inizio settembre contro Bosnia-Erzegovina (78-76) e Serbia (64-76), con il CT Luca Banchi che non avrà a disposizione la stella NBA Simone Fontecchio e capitan Melli fermo ai box ma si affiderà alle fiammate di Nico Mannion e alla solidità di Giovanni Emejuru sotto il canestro.

La Turchia del CT Ergin Ataman – ex coach di Fortitudo Bologna e Panathinaikos Atene – dovrà fare a meno come il pari-ruolo Banchi di diversi top players impegnati ora in NBA, ma potrà contare sull’esperienza di un fuoriclasse come Sertac Sanli (ora in forza al Fenerbahce Istanbul) e del talento di Furkan Korkmaz che ha giocato per diversi anni ai Philadelphia 76ers. Bilancio positivo dei vice-campioni d’Europa uscenti con 2 vittorie e zero sconfitte per il girone J.

Guida TV Basket: dove vedere Italia-Turchia

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaEur di Roma alle ore 20:00 – gli azzurri tornano a giocare nella Capitale dopo oltre vent’anni, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – con la diretta tv garantita da Sky Sport Basket (canale 205), mentre la diretta streaming è affidata a SkyGO, Now TV e DAZN.

Italia-Turchia: convocati e precedenti

Sono 60 i precedenti tra Italia e Turchia: gli Azzurri sono in vantaggio 49-11. L’ultima sfida risale al 2025, per le qualificazioni agli Europei: l’Italbasket si impose per 80-67 sul parquet di Istanbul. La Turchia occupa il nono posto nel ranking FIBA, mentre l’Italia è 15esima.

Luca Banchi ha scelto questi 12 per la sfida di questa sera contro la Turchia (non ha ancora a disposizione tutti i giocatori delle squadre di Eurolega):

CONVOCATI ITALIA

#0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Napoli Basketball)

#1 Nico Mannion (2001, 191, Playmaker, BC Roma)

#4 Leonardo Candi (1997, 190, Guardia, Umana Reyer Venezia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, Armani Olimpia Milano) Vice Capitano

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, Armani Olimpia Milano) Capitano

#24 Francesco Ferrari (2005, 205, Ala, Virtus Costa Bologna)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, Guardia, Virtus Costa Bologna)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, Ala/Centro, Napoli Basketball)

#32 Mirza Alibegović (1992, 195, Guardia, Maxima Roma)

#35 Momo Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Virtus Costa Bologna)

#42 Giovanni Veronesi (1998, 197, Ala, Maxima Roma)

#77 John Petrucelli (1992, 193, Guardia/Ala, Napoli Basketball)

Questi, invece, i 12 scelti da Ergin Ataman, ct della Turchia. È presente Malachi Flynn come giocatore naturalizzato.

CONVOCATI TURCHIA

#1 Metecan Birsen (1995, 205, Ala, Besiktas)

#2 Sehmus Hazer (1999, 192, Playmaker, Galatasaray)

#5 Sertac Sanli (1991, 212, Centro, Fenerbahce)

#7 Yigit Arslan (1996, 198, Ala, Trabzonspor)

#10 Onuralp Bitim (1999, 198, Ala, Fenerbahce)

#11 Malachi Flynn (1998, 185, Playmaker, Bahcesehir)

#13 Yigit Onan (2002, 207, Ala, Aliaga Petkimspor)

#14 Furkan Haltali (2002, 207, Centro, Bahcesehir)

#18 Dogus Ozdemiroglu (1996, 191, Playmaker, Turk Telekom)

#22 Furkan Korkmaz (1997, 202, Ala, Besiktas)

#33 Erkan Yilmaz (1997, 197, Ala, Efes)

#55 Kenan Sipahi (1995, 198, Playmaker, Bahcesehir)

Qualificazioni Mondiali 2027 Basket: la situazione in classifica

L’Italia è reduce da due sconfitte consecutive incassate nella quarta finestra di fine agosto contro Bosnia e Serbia, ed è scivolata al terzo posto in classifica nel Gruppo J, l’ultimo utile per staccare il pass per la competizione internazionale. La Lituania è quarta, ma gli Azzurri hanno il vantaggio nello scontro diretto.

CLASSIFICA GIRONE J

1. Turchia 8-0

2. Serbia 6-2

3. ITALIA 5-3

4. Lituania 4-4

5. Bosnia-Erzegovina 3-5

6. Islanda 3-5

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