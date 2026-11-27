Dopo la vittoria sulla Turchia, l’ItalBasket torna in campo domenica sera a Belgrado per le qualificazioni ai prossimo mondiali di basket dove gli azzurri sfideranno la corazzata della Serbia, che non avrà a disposizione le tante stelle che giocano in NBA (Jokic su tutti) ma rimane una delle migliori nazionali europee di pallacanestro. Pronostico Serbia-Italia 29 novembre 2026.

Pronostico Serbia-Italia 29 novembre 2026: qualificazioni mondiali di basket

Aggiustata parzialmente la classifica dopo il doppio ko della finestra di fine agosto grazie al successo al PalaEur sulla Turchia, l’Italia torna in campo per un big match contro la Serbia a Belgrado, per affrontare la quarta partita della seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2027. Gli Azzurri hanno agganciato la stessa Serbia in graduatoria con un record di 6-3, ma sono tallonati dalla Lituania (5-4), con cui hanno però il vantaggio dello scontro diretto. L’Italia ha invece perso lo scontro diretto d’andata con la Serbia a Pesaro, e anche la differenza punti con la formazione balcanica sarà determinante in un’ipotetica classifica avulsa.

Sarà inevitabilmente una Serbia priva dei suoi grandi big NBA, ovviamente, ma questo va messo in conto nel momento in cui le finestre si giocano a regular season in corso: Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic, Nikola Jovic, Tristan Vukcevic, Nikola Topic e Bogoljub Markovic sono i sei nomi che non saranno sul parquet belgradese. Va rimarcata una cosa molto chiara: per la sfida con la Lituania Dusan Alimpijevic ha deciso di utilizzare Aleksa Avramovic, Filip Barna, Nikola Djurisic, Balsa Koprivica, Petar Kovacevic, Andrej Lucic, Dusan Miletic, Luka Mitrovic, Stefan Momirov, Jovan Novak, Alen Smailagic, Lazar Stefanovic. Poiché però i chiamati totali sono 24, e diversi sono impegnati in Eurolega, per l’Italia la situazione cambierà ed è praticamente già certo che sono disponibili Filip Petrusev, Nemaja Dangubic, Ognjen Dobric e Dejan Davidovac, i quali potranno unirsi al gruppo. Ma non sono i soli: Marko Guduric, Vasilije Micic, Vladimir Lucic, Vanja Marinkovic, Arijan Lakic, Nikola Tanaskovic, Vojin Medarevic e Uros Plavsic sono tutti passibili d’uso.

CLASSIFICA GRUPPO J

1. Turchia 8-1*

2. Serbia 6-3

3. ITALIA 6-3

4. Lituania 5-4

5. Islanda 4-5

6. Bosnia Eerzegovina 3-6

Precedenti Basket tra Serbia ed Italia

Le vittorie dell’Italia, su 12 confronti con la Serbia, sono quattro, e per conseguenza sono otto le sconfitte. Tre di queste quattro vittorie, però, sono arrivate in contesti importantissimi. La prima: 4 luglio 2021, Belgrado, anche lì Aleksandar Nikolic Arena (con meno spettatori per le regole Covid del tempo). L’Italia di Meo Sacchetti giocò forse una delle partite più incredibili degli ultimi vent’anni, producendo una performance straordinaria che permise di superare i serbi per 95-102 e di qualificarsi così per le Olimpiadi.

Anche l’11 settembre 2022 non è da meno: la Serbia, stavolta con Nikola Jokic in campo, dovette cedere di fronte agli azzurri che rimontarono e, a Berlino, portarono a casa l’ottavo di finale degli Europei per 94-86 grazie a una performance di squadra mirabile, soprattutto dopo l’espulsione di Gianmarco Pozzecco. A questo proposito chiosò Miro Bilan, il croato che con il Poz aveva vissuto anni a Sassari: “Con noi Pozzecco è stato espulso 8 volte. Quando è subentrato Casalone, 8-0!” il succo del discorso.

Poi c’è stato il 1° settembre 2023. Mondiali a Manila, seconda fase. Sembra andare tutto verso una nettissima vittoria serba, invece l’Italia si produsse in una rimonta spettacolare da 44-60 nel terzo quarto. Trascinata da un Simone Fontecchio a livelli spaziali e da Gigi Datome che era agli ultimi battiti d’ali azzurri, la squadra italiana recuperò quello svantaggio e riuscì a garantirsi la vittoria con un parziale di 28-7. Sfortuna volle che quel successo servì relativamente, dato che la Lituania, battendo gli USA, scombinò il tabellone. La Serbia giunse poi in finale e fu battuta dalla Germania.

Guida TV Basket: dove vedere Serbia-Italia?

La partita tra Serbia e Italia è in programma domenica 29 novembre alle 19.00 all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. Sarà trasmessa in diretta TV sui canali di Sky Sport e visibile anche il LIVE-Streaming su DAZN, Sky Go e NOW Tv.

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