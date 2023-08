Pronostici FIBA Mondiali Basket 2023 Anteprima. Mancano pochi giorni al via dei mondiali di pallacanestro, quindi è giunto il momento di andare a vedere la preview con squadre, gironi, la situazione dell’Italia e i nostri avversari, il programma completo e i consigli per le scommesse.

Pronostici FIBA Mondiali Basket 2023 Anteprima: il programma

I Mondiali di basket 2023 inizieranno il 25 agosto e si giocheranno tra Indonesia, Giappone e Filippine. Dopo il successo della Spagna di Ricky Rubio, tutte le nazionali sono pronte a sfidarsi e tra loro anche gli Azzurri di coach Pozzecco, che però purtroppo dovranno fare a meno di Paolo Banchero (il talento degli Orlando Magic ha scelto gli USA).

Il numero di partecipanti, anche per questa edizione, sarà di 32 nazionali e saranno presenti squadre provenienti da cinque federazioni. Si andrà avanti fino alla finale del 10 settembre.

Fase a gironi Mondiali basket FIBA 2023: il calendario

Venerdì 25 agosto

Angola vs Italia (ore 10:00)

Repubblica Dominicana vs Filippine (ore 14:00)

Egitto vs Lituania (ore 14:30)

Messico vs Montenegro (ore 10:45)

Germania vs Giappone (ore 14:10)

Finlandia vs Australia (ore 10:00)

Canada vs Francia (ore 15:30)

Lettonia vs Libano (ore 11:15)

Sabato 26 agosto

Sud Sudan vs Porto Rico (ore 10:00)

Serbia vs Repubblica Popolare di Cina (ore 14:00)

USA vs Nuova Zelanda (ore 14:40)

Giordania vs Grecia (ore 10:45)

Slovenia vs Venezuela (ore 13:30)

Capo Verde vs Georgia (ore 10:00)

Iran vs Brasile (ore 11:45)

Spagna vs Costa D’Avorio (ore 15:30)

Domenica 27 agosto

Filippine vs Angola (ore 14:00)

Italia vs Repubblica Dominicana (ore 10:00)

Montenegro vs Egitto (ore 10:45)

Lituania vs Messico (ore 14:30)

Australia vs Germania (ore 10:30)

Giappone vs Finlandia (ore 14:10)

Libano vs Canada (ore 11:45)

Francia vs Lettonia (ore 15:30)

Lunedì 28 agosto

Repubblica Popolare di Cina vs Sud Sudan (ore 10:00)

Porto Rico vs Serbia (ore 14:00)

Grecia vs USA (ore 14:40)

Nuova Zelanda vs Giordania (ore 10:45)

Georgia vs Slovenia (ore 13:30)

Venezuela vs Capo Verde (ore 10:00)

Costa D’Avorio vs Iran (ore 11:45)

Brasile vs Spagna (ore 15:30)

Martedì 29 agosto

Angola vs Repubblica Dominicana (ore 10:00)

Filippine vs Italia (ore 14:00)

Egitto vs Messico (ore 10:45)

Montenegro vs Lituania (ore 14:30)

Germania vs Finlandia (ore 09:30)

Australia vs Giappone (ore 13:10)

Canada vs Lettonia (ore 15:30)

Libano vs Francia (ore 11:45)

Mercoledì 30 agosto

Sud Sudan vs Serbia

Repubblica Popolare di Cina vs Porto Rico (ore 14:00)

USA vs Giordania (ore 10:45)

Grecia vs Nuova Zelanda (ore 14:40)

Slovenia vs Capo Verde (ore 13:30)

Georgia vs Venezuela (ore 10:00)

Iran vs Spagna (ore 15:30)

Costa D’Avorio vs Brasile (ore 11:45)

Secondo turno: dal 31 agosto al 4 settembre

Quarti di finale: 5-6 settembre

Semifinali: 8 settembre

Finali: 10 settembre

Pronostici FIBA Mondiali Basket 2023 Anteprima: i gironi

Gruppo A

Angola

Repubblica Dominicana

Filippine

Italia

Gruppo B

Sud Sudan

Serbia

Repubblica Popolare di Cina

Porto Rico

Gruppo C

USA

Giordania

Grecia

Nuova Zelanda

Gruppo D

Egitto

Messico

Montenegro

Lituania

Gruppo E

Germania

Finlandia

Australia

Giappone

Gruppo F

Slovenia

Capo Verde

Georgia

Venezuela

Gruppo G

Iran

Spagna

Costa D’Avorio

Brasile

Gruppo H

Canada

Lettonia

Libano

Francia

Tutte le quote sui Mondiali di pallacanestro

Vediamo subito la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale dei mondiali di Basket. A seguire le quote antepost complete tra Bet365, Snai ed Eurobet.

Oltre agli Stati Uniti (che detengono il record di vittorie nel Campionato mondiale di pallacanestro con 5 successi insieme all’ex Jugoslavia), ci sono tante nazionali che possono ambire al gradino più alto del podio. Tra queste è impossibile non nominare la Spagna campione in carica.

Occhio poi, naturalmente, alla Grecia e alla Serbia del mvp delle Finals NBA Nikola Jokic. Sono probabilmente loro le due squadre più temibili dopo gli USA e proprio i greci dovranno affrontare ai gironi il quintetto a stelle e strisce allenato da coach Steve Kerr anche se senza Giannis sono scesi molto nelle lavagne antepost, con l’Australia che si prende il ruolo di terzo incomodo.

Attenzione anche al Canada che potrà contare su un folto gruppo di giocatori NBA, anche se non ci sarà quello più importante e rappresentativo, Jamal Murray che ha vinto l’anello con Denver quest’anno. Infine, va menzionata anche la Francia che fece fuori ai quarti di finale nel 2019 proprio gli Stati Uniti. Non ci sarà il talento generazionale Wembanyama, ma il CT Callet potrà comunque fare affidamento su altri grandi giocatori che giocano tra NBA ed Europa.

