Pronostici FIBA Mondiali Basket 2023 Analisi Italia. Gli occhi sono ovviamente tutti puntati sull’Italia di coach Pozzecco che proverà ad arrivare più lontano possibile. Nell’ultima edizione, disputata in Cina, gli Azzurri si piazzarono in decima posizione.

Pronostici FIBA Mondiali Basket 2023 Analisi Italia: contro chi giocano gli azzurri?

Gli Azzurri sono stati sorteggianti nel Girone A, dove sono presenti anche l’Angola, la Repubblica Dominicana e i padroni di casa delle Filippine. Proprio il match contro la squadra africana sarà quello che aprirà le danze a questi Mondiali di basket 2023. Ecco allora qui di seguito tutti i match dell’Italbasket di Pozzecco.

Angola-Italia (25 agosto)

Italia-Repubblica Dominicana (27 agosto)

Filippine-Italia (29 agosto)

Chi potrebbe affrontare l’Italia arrivando prima? Due squadre tra Sud Sudan, Serbia, Cina e Porto Rico.

Pronostici FIBA Mondiali Basket 2023 Analisi Italia: i convocati del ItalBasket

Playmaker

Marco Spissu

Matteo Spagnolo

Alessandro Pajola

Guardie

Stefano Tonut

Riccardo Visconti

Gabriele Procida

Tomas Woldetensae

Ali

Nicolò Melli

Simone Fontecchio

Giampaolo Ricci

Achille Polonara

Luigi Datome

Centri

Guglielmo Caruso

Mouhamet Diouf

Luca Severini

Pronostici FIBA Mondiali Basket 2023 Analisi Italia: Gli avversari degli azzurri

ANGOLA

L’Angola è al 41° posto nel ranking FIBA ed è campione d’Africa in carica, una nazionale da non sottovalutare. Coach Jose Claros ha utilizzato le qualificazioni continentale per ringiovanire la rosa e lavorare al meglio sulla nuova generazione di cestisti ed anche per questo l’Angola è un avversario imprevedibile. Nel percorso verso il Mondiale le “Antilopi Nere” non hanno avuto grosse difficoltà contro Uganda, Capo Verde e Nigeria nella parte finale.

L’Angola partecipa al Mondiale di Basket per la nona volta nella propria storia, tutte nelle ultime 10 edizioni. Questa sarà la sesta consecutiva. Il miglior piazzamento è il nono posto raggiungo nel 2006 dopo aver perso agli ottavi contro la Francia. Nel 2002 invece è arrivato l’11° posto. L’Angola era presente anche al Mondiale di basket in Cina nel 2019 e anche in quella occasione nella prima fase a gironi era inserita con Italia e Filippine.

Le stelle: Bruno Fernando, Silvio De Sousa, Yanick Moreira

FILIPPINE

Le Filippine sono al 40° posto del ranking FIBA e nella propria storia sono state cinque volte campioni d’Asia, l’ultima però nel 2015. Le Filippine disputeranno il Mondiale di Basket 2023 in quanto Paese ospitante della competizione, così come il Giappone. Le Filippine sono protagoniste per il settimo Mondiale FIBA nella propria storia, la terza edizione consecutiva e per la seconda volta ospiterà la manifestazione dopo il 1978, anno in cui l’Italia ottenne il suo miglior piazzamento (4° posto).

Il miglior cammino iridato risale alla prima apparizione assoluta, a Brasile 1954, finendo nelle prime otto posizioni. Nell’ultima edizione dei Mondiali di basket prima del 2023, quella disputata in Cina nel 2019, le Filippine hanno chiuso all’ultimo posto: 32° su 32 perdendo tutte le partite.

Le stelle: Jordan Clarkson, Kai Sotto, Kiefer Ravena, Thirdy Ravena

REPUBBLICA DOMINICANA

Quella della Repubblica Dominicana è la nazionale con il Ranking FIBA più alto tra le avversarie del girone dell’Italia con il numero 23. Dopo aver mancato l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo, perdendo proprio contro l’Italia il torneo di Belgrado, c’è stato un cambio alla guida tecnica con l’arrivo di Nestor Garcia. La qualificazione ha scioccato tutti gli appassionati, non tanto per la qualità della selezione caraibica quanto per la nazionale eliminata all’ultimo: l’Argentina vicecampione in carica, battuta 79-75 in rimonta dopo essere stata sotto di 17 punti con 12 minuti restanti da giocare. Per la quarta volta in generale, la terza di fila, la Repubblica Dominicana è protagonista al Mondiale di Basket FIBA.

Il miglior piazzamento risale al 1978 con il 12° posto finale. Nell’edizione del Mondiale di Basket disputata in Cina nel 2019, la Repubblica Dominicana ha raggiunto la seconda fase a gironi dopo aver battuto prima la Giordania e poi la Germania, perdendo poi contro Australia e Lituania.

Le stelle: Jean Montero, Gerardo Suero, Victor Liz, Karl-Anthony Towns

