Pronostici FIBA Mondiali Basket 3a giornata. Martedì 29 agosto l’Italia torna in campo, dopo la sconfitta contro la Repubblica Dominicana, contro i padroni di casa delle Filippine. Gli azzurri sono chiamati a vincere per non rischiare una clamorosa eliminazione.

Pronostici FIBA Mondiali Basket 3a giornata: Italia-Filippine

Gli Azzurri del CT Gianmarco Pozzecco si preparano per il match di martedì (ore 14:00 italiane) contro le Filippine per l’ultima giornata del girone A dei Mondiali di Basket 2023, una vera e propria sfida da dentro o fuori per l’Italia che lo scorso turno ha perso 82-87 contro la Repubblica Dominicana, dopo un esordio vincente (ma non convincente anche in quel caso) contro l’Angola.

L’Italbasket ha diverse possibilità per il passaggio del turno, ma sicuramente battere i padroni di casa sarebbe l’opzione migliore per evitare poi di basarsi sui risultati dell’altra partita tra Repubblica Dominicana ed Angola facendo i calcoli in caso di classifica avulsa.

Bisognerà migliorare la percentuale dall’arco, una delle armi che hanno contraddistinto l’Italia nelle amichevoli di avvicinamento al Mondiale, ma che ora stanno andando male (5/31 contro l’Angola e 7/29 contro la Repubblica Dominicana da tre punti).

Le Filippine non sono ancora riuscite ad esultare di fronte al proprio pubblico nel Mondiale 2023 che li vede tra gli organizzatori: due partite, altrettante sconfitte contro Repubblica Dominicana (81-87) ed Angola (70-80). La stella è senza dubbio Jordan Clarkson (compagno di Simone Fontecchio agli Utah Jazz in NBA) che ha segnato 21 punti che non sono bastati l’altro giorno. L’altro giocatore che potrebbe impensierire la difesa azzurra è June Mar Fajardo, centro di 211 centimetri capace di mettere a referto 16 punti e 7 rimbalzi nella sconfitta contro la Repubblica Dominicana. Ci sarà poi il ‘sesto uomo’ in campo ovvero il pubblico dell’Araneta Coliseum di Manila.

Pronostici FIBA Mondiali Basket 3a giornata: le altre partite in programma

Vediamo il programma di tutte le partite del 3° turno della fase a gironi. Martedì oltre all’Italia, i riflettori saranno puntati su Germania-Finlandia in apertura, una delle sfide più interessanti. In Canada-Lettonia vedremo se i canadesi domineranno ancora, dopo aver impressionato nelle prime 2 uscite.

Al mercoledì in USA-Giordania gli americani non dovrebbero avere problemi, così come è atteso ad un altra grande prova Luka Doncic impegnato in Slovenia-Capo Verde.

Quote Antepost: Italia quota @8 per la vittoria del girone

In tanti si erano sbilancianti prendendo la vittoria del girone A da parte dell’Italia, con quote che viaggiavano intorno @2. Ora le cose sono cambiate molto visto che la Repubblica Dominicana ha in mano il proprio destino e il girone, con quota @1,10 per la vittoria mentre l’Italia è salita @8.00 volte la posta.

Gli USA rimangono la nazionale da battere nelle quote antepost per la vittoria finale @1.80, ma attenzione al Canada @7 che ha visto scendere la propria quota, poi ci sono sempre i detentori del titolo, la Spagna che però si trova dietro all’Australia al momento. Da segnalare la grande delusione di questo mondiale, la Francia che iniziava come avversaria principale degli americani, ma che dopo 2 ko è già fuori dalla competizione!

