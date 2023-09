Pronostici Quarti FIBA Mondiali Basket 2023. L’Italia torna dopo 25 anni ad un quarto di finale dei mondiali di pallacanestro e sfiderà la grande favorita per la vittoria finale, gli Stati Uniti di Paolo Banchero. Sarà una partita eccezionale, ma gli azzurri sono nettamente sfavoriti. Servirà un impresa, come ha fatto la Lituania. Vediamo il programma completo dei quarti e le quote antepost aggiornate.

Pronostici Quarti FIBA Mondiali Basket 2023: l’Italia trova il Team USA

L’Italia tornerà in campo martedì 5 settembre alle ore 14:40 contro gli USA alla Mall of Asia Arena (Pasay, Filippine). Gli azzurri, infatti, hanno chiuso il gruppo I al primo posto in virtù della concomitante vittoria della Serbia contro la Repubblica Dominicana per 112-79. Gli Stati Uniti, invece, sconfitti dalla Lituania (104-110), hanno concluso il gruppo J al secondo posto. Si tratta del 3° incrocio tra queste due nazionali ai Mondiali e in entrambi i casi (1998 e 2006) a vincere sono stati i cestisti a stelle e strisce.

Americani nettamente favoriti ovviamente; la vittoria del Dream Team, infatti, si aggira @1,08 di quota massima. All’Italia, il cui ultimo confronto con gli Stati Uniti risale ai Mondiali del 2006 con la vittoria a stelle e strisce, servirà un’impresa: il successo dei ragazzi di coach Pozzecco si gioca intorno @8 volte la posta.

Per quanto riguarda le scommesse con Handicap, lo spread è di -15,5 per gli Stati Uniti. Tra i protagonisti, Simone Fontecchio proverà a trascinare gli Azzurri, con l’Over 17,5 punti @1,75; dall’altra parte, occhi puntati sul talento di Anthony Edwards, con l’Over 20,5 @1,85, mentre l’Over 8,5 del “mancato Azzurro” Paolo Banchero si attesta @1,85.

A livello scommesse, purtroppo, siamo più per gli USA -15,5 @1.86. Dopo la sconfitta contro la Lituania ci aspettiamo un bel riscatto dagli americani che ovviamente sono qualitativamente superiori agli azzurri. L’Italia è la 5° squadra che si è presa più triple in questo mondiale. Il tiro da tre è fondamentale per gli azzurri che in area pagano peso e centimetri, ed entrare nell’area americana contro Jackson e Kessler fa spavento a tutti. Ci aspettiamo quindi ancora una volta molte triple dagli azzurri, il problema è che stiamo tirando solo con un 31.4% da oltre l’arco. Se non saremo perfetti dalla lunga distanza gli USA potranno darci almeno 20 punti. Giochiamo contro l’ItalBasket ma in questa occasione saremmo contenti di essere smentiti dalla squadra di Pozzecco, chiamata ad una vera e propria impresa sportiva.

Pronostici Quarti FIBA Mondiali Basket 2023: programma completo

Martedì, prima di Italia-USA si giocherà alle 10:45 l’altro quarto tra Lituania-Serbia, con la prima selezione ancora imbattuta in questa edizione del Mondiale con 5 successi in altrettante gare. La Serbia, che ha vinto i due precedenti più recenti in gare di esibizione, è in vantaggio per 5-3 nel computo degli incroci con la Lituania.

Mercoledì gli altri due quarti di finale. La Germania, con il successo per 100-71 sulla Slovenia ha chiuso al primo posto e da imbattuta il gruppo K: i tedeschi affronteranno la seconda classificata del girone L, la Lettonia, che ha conquistato la fase ad eliminazione diretta dopo l’ultimo match vinto contro il Brasile (104-84). I tedeschi partono sulla carta favoriti e sono anche nettamente in vantaggio per 5-1 nel totale dei precedenti contro la nazionale lettone che non è da sottovalutare in questa manifestazione.

L’ultimo quarto di finale è tra Slovenia-Canada, primo nel gruppo L dopo la vittoria ottenuta sul filo di lana ai danni della Spagna (88-85). I nordamericani sembrano arrivare meglio all’appuntamento, anche se nell’unico precedente, risalente al 2010, ad imporsi è stata proprio la Slovenia.

Quote Antepost: Lituania e Canada intriganti, ma gli USA rimangono favoriti

Vediamo prima la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per la vittoria finale dei mondiali di pallacanestro e a seguire altre quote nel dettaglio offerte da Snai.

