Pronostici Basket LBA 2a giornata. Dopo un avvio spettacolare di Eurolega (3 su 3 con i primi consigli), torniamo a vedere il campionato di Serie A della pallacanestro italiana con programma completo, le migliori quote e tanti consigli per le scommesse.

Pronostici Basket LBA 2a giornata: programma completo e guida TV pallacanestro italiana

2a GIORNATA LEGA BASKET SERIE A

07.10. 20:30 Treviso-Brescia (DAZN, Eurosport 1)

08.10. 12:00 Basket Napoli-Olimpia Milano (DAZN)

08.10. 16:30 Reggiana-Scafati (DAZN, Eurosport 1)

08.10. 17:00 Pistoia-Trento (DAZN)

08.10. 17:30 Cremona-Sassari (DAZN)

08.10. 18:15 Tortona-Brindisi (DAZN, DMax)

08.10. 19:00 Virtus Bologna-Varese (DAZN)

08.10. 19:30 Pesaro-Venezia (DAZN)

Pronostici Basket LBA 2a giornata: anticipo e prime partite di domenica

La 2° giornata di Basket LBA si apre con Nutribullet Treviso Basket-Germani Brescia. I padroni di casa hanno perso all’esordio in casa dell’Olimpia Milano, i lombardi hanno avuto la meglio in casa, seppur di misura (81-79), su Pesaro. La stagione passata, doppia vittoria in regular season per i veneti, che invece avevano perso le 2 sfide precedenti.

Trasferta insidiosa per l’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo aver battuto al Forum di Assago i trevigiani alla prima, se la vedranno con la Gevi Napoli Basket che a sua volta è stata protagonista di una bella vittoria in trasferta a Sassari (90-111). Nella passata stagione, la sfida in Campania ha visto prevalere i padroni di casa.

Dopo la vittoria netta di Brindisi (63-87) la UNAHOTELS Reggio Emilia ospita la Givova Scafati Basket, che invece ha debuttato in casa perdendo contro i vice campioni d’Italia della Virtus Bologna. L’ultimo precedente risale ad aprile scorso, quando Reggio si è imposta tra le mura amiche: il bilancio è comunque a favore dei campani nel totale dei precedenti tra Serie A e A2, con 5 vittorie contro 3.

La Estra Pistoia, che al debutto ha perso dando però del filo da torcere a Varese in trasferta (83-82), ospita la Dolomiti Energia Trentino che non ha sbagliato la prima. Questo scontro mancava dal 2020 nel massimo campionato di basket: 7 vittorie di fila per i trentini nei precedenti più recenti.

Pronostici Basket LBA 2a giornata: le altre partite del 8 ottobre

Sfida tra deluse a Cremona tra Vanoli Basket-Banco di Sardegna Sassari, entrambe formazioni che hanno perso al debutto, rispettivamente contro Trento e Napoli. Periodo particolarmente nero per i lombardi, che hanno vinto una sola volta nel precampionato, perdendo tutte le più recenti amichevoli prima del debutto in LBA 2023-2024. È dalla stagione 2021-2022 che le due compagini non si trovano di fronte: allora, ci furono 3 incroci tra campionato e Supercoppa, con 2 successi per i sardi e uno di Cremona, l’unico successo dei lombardi negli 8 precedenti più recenti contro Sassari.

Voglia di riscatto anche per la Bertram Derthona Tortona, che ospita un’altra formazione, la Happy Casa Brindisi, che ha perso all’esordio. 4 incroci nelle ultime 2 stagioni tra queste formazioni, con bilancio in perfetta parità (2 successi per parte).

Archiviata la vittoria di Scafati, la Virtus Segafredo Bologna sarà impegnata nel match contro la Openjobmetis Varese. Entrambe le compagini hanno vinto al debutto e il match si preannuncia interessante, anche se non ci sono state vittorie lombarde nei 9 precedenti più recenti. L’ultimo successo di Varese contro le Vu-nere è datato 22 aprile 2018.

Chiude il programma Carpegna Prosciutto Pesaro-Umana Reyer Venezia. Due squadre che stanno andando letteralmente in direzioni opposte. I padroni di casa hanno esordito perdendo a Brescia (quinta sconfitta consecutiva considerando anche le amichevoli pre-stagione), mentre i lagunari sono reduci dal successo convincente ottenuto in casa contro Tortona (sesta vittoria dalla pre-season ad oggi). Nella passa stagione una vittoria per parte nei rispettivi match casalinghi: per Pesaro si è trattato dell’unica vittoria nei 6 incroci più recenti. Favoriamo e consigliamo la vittoria degli ospiti @1.65 anche se come detto, non è una giocata ufficiale, per quelle ci ritroveremo tra qualche settimana quando avremo più chiare le vere forze in campo nel campionato di pallacanestro italiana.

