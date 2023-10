Pronostici Basket LBA 3a giornata. Nel weekend si gioca la terza giornata del campionato di pallacanestro italiano. Andiamo ad analizzare tutte le sfide del 14 e 15 ottobre per la Serie A di Basket. Attenzione a Sassari-Treviso, due formazioni ferme al palo che cercano il primo successo. Il fattore campo sarà determinante per sbloccare i pugliesi?

Lo avevamo detto che quest’anno ci saremmo impegnati molto sul Basket, non solo NBA e College negli Stati Uniti come al solito, ma migliorando anche la frequenza dei contenuti e delle pick (sul sito e su Telegram) delle giocate. Con l’Eurolega siamo partiti alla grande, e abbiamo incassato anche il primo consiglio dato la settimana scorsa sulla stagione 2023-24 della Serie A di Basket, la vittoria in esterna di Venezia a Pesaro.

PICK PRIMA GIORNATA EUROLEGA

🏀Virtus Bologna-Žalgiris (FREE PICK): OVER 153.5 @1.75✅

🏀Crvena Zvezda-ASVEL Lyon: OVER 158.5 @1.91✅

🏀Bayern München-Alba Berlin: UNDER 164.5 @1.75✅

🏀Fenerbahçe-Milano (FREE PICK) OVER 155,5 @1.80✅

🏀Panathinaikos-Olympiacos: OVER 152.5 @1.75✅

🏀Valencia-AS Monaco Basket: 2 @1.61❌

PICK SECONDA GIORNATA EUROLEGA

🏀Panathinaikos-Bayern: UNDER 159.5 @1.87✅

TIPS LBA SECONDA GIORNATA

🏀Pesaro-Umana Reyer Venezia: 2 @1.65✅

Pronostici Basket LBA 3a giornata: programma completo e guida tv

Da sabato 14 ottobre si gioca la 3° giornata di LBA, la Serie A di Basket italiano che andrà avanti per il weekend. Ecco il programma completo e dove vedere i match in tv.

PROGRAMMA 3a GIORNATA LBA

14.10. 19:00 Olimpia Milano-Reggiana (DAZN-Eurosport 2)

14.10. 19:30 Sassari-Treviso (DAZN)

14.10. 20:15 Brindisi-Pesaro (DAZN)

14.10. 20:30 Venezia-Cremona (DAZN)

15.10. 17:00 Brescia-Basket Napoli (DAZN-DMAX)

15.10. 18:30 Trento-Virtus Bologna (DAZN)

15.10. 19:30 Scafati-Pistoia (DAZN-Eurosport 2)

15.10. 20:30 Varese-Tortona (DAZN)

Pronostici Basket LBA 3a giornata: le partite di sabato

Il weekend del campionato di basket italiano si apre con EA7 Emporio Armani Milano-UNAHOTELS Reggio Emilia, anticipato al sabato dopo il rinvio della sfida di Eurolega dell’Olimpia contro il Maccabi. Sorprendentemente, sono gli emiliani (4 punti) a precedere in classifica i meneghini che sono finiti ko nel secondo turno in casa di Napoli. Gli ospiti, tra amichevoli e partite ufficiali, sono ancora imbattuti in questa stagione. Negli ultimi 17 precedenti però Milano ha perso solo una volta contro Reggio, anche se si tratta dell’incontro più recente risalente a gennaio scorso.

Banco di Sardegna Sassari-NutriBullet Treviso. Entrambe le formazioni si trovano attualmente in fondo alla classifica e ferme al palo visto che hanno perso entrambe le due gare iniziali. Lo scorso anno, in regular season, una vittoria per parte, sempre per la squadra di casa,e se nel complesso i veneti non hanno mai vinto nelle ultime 4 trasferte in Sardegna quindi il fattore campo potrebbe farla da padrona anche questa volta. Per noi si sbloccheranno i sardi, quota bassa ma che può esservi utile, quindi vi consigliamo VITTORIA SASSARI @1.57 di massima su LOTTOMATICA, si scende @1.53 su SISAL e @1.50 su UNIBET.

Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Pesaro. Anche qui si affrontano due team ancora fermi a zero punti dopo due giornate. A peggiorare le cose per la formazione di casa l’indisponibilità dell’infortunato Jeremy Senglin. L’ultimo incrocio ha visto Brindisi imporsi contro Pesaro in trasferta, dopo che i marchigiani si erano aggiudicati i 3 precedenti match.

Umana Reyer Venezia-Vanoli Basket Cremona, con i lagunari attualmente a quota 2 successi, mentre i lombardi si sono rifatti nel secondo turno dopo il ko alla prima giornata. L’ultimo precedente risale al gennaio del 2022, quando Cremona si impose su Venezia dopo che non aveva mai vinto nei 6 precedenti incontri.

Pronostici Basket LBA 3a giornata: le partite di domenica

Domenica apre le danze alle 17:00 la GeVi Napoli Basket, che vuole continuare a stupire e farà visita a un’altra formazione attualmente a punteggio pieno, la Germani Brescia. Sono in tutto 6 i precedenti, con Napoli che ha vinto solo il primo, perdendo tutti i seguenti 5.

La Dolomiti Energia Trentino ospita la Virtus Segafredo Bologna, una delle principali candidate alla vittoria del titolo e attualmente a punteggio pieno. I trentini, però, fin qui hanno sempre vinto, anche se nell’ultimo match di coppa hanno perso Kamar Baldwin per una frattura allo zigomo. Il bilancio recente è nettamente a favore delle Vu Nere, visto che Trento ha vinto solo uno degli ultimi 10 precedenti tra campionato ed Eurocup.

Cercano i primi punti di questa stagione Givova Scafati-Estra Pistoia, che si affronteranno in casa dei campani domenica sera. Si tratterà del primo incontro in assoluto tra i due team nel massimo campionato di basket, con Scafati che ha vinto tutti i 3 precedenti più recenti in A2.

Chiude il turno Openjobmetis Varese-Bertram Yachts Derthona Tortona, entrambe attualmente a quota 2 punti in classifica. I match ufficiali tra questi due team risalgono alle ultime due regular season e il bilancio è nettamente a favore dei piemontesi, che prevalgono per 3 successi contro 1.

